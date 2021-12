Lesionado Winterscheidt protestas en ‘Joko & Klaas contra ProSieben’: ‘Agrietado’

Joko Winterscheidt, Jakob Lundt y Klaas Heufer-Umlauf compitieron juntos esta vez en “Joko & Klaas vs ProSieben”.Foto: captura de pantalla / ProSieben

¿Joko y Klaas harán el triplete en su show ‘Joko & Klaas vs ProSieben’? Los dos artistas lograron ganar dos episodios de la nueva temporada y dos veces su empleador les dio 15 minutos en horario de máxima audiencia. Pero esta vez, el dúo de TV debería recibir un impulso: Debido a que Goku se lesionó la rodilla en el primer combate del último episodio, esta vez recibió el apoyo del empleado de Jacob Lundt de “Late Berlin”.

La lesión ya se vio en la televisión, pero Goku tuvo tal dificultad que los espectadores lo notaron solo al comienzo del lanzamiento actual. Goku había cubierto su dolor de rodilla y ahora dijo: “Te levantas y sonríes y luego triunfas como el profesional que soy ahora”. Ahora, sin embargo, tenía que entrar al estudio con un vendaje y ayudas para caminar.

Dwayne Johnson, Thor Schulman, Joey Kelly e incluso Marks Lanz estaban en la lista de socios de ensueño.Pero nadie excepto Jacob tuvo un tiempo tan espontáneo. Lo positivo para Jacob: si Goku y Klass pierden ante ProSieben, la penalización tampoco le afecta.

Goku Winterscheidt resultó herido cuando se cayó de un tren turístico en el episodio anterior.Foto: prosieben / Willie Weber

Klaas y Jacob patean a Goku hacia la puerta.

Pero el apoyo hizo todo lo posible en el primer juego: Claes y Jacob tenían un total de 50 patadas disponibles para varias misiones. La puerta tuvo que ser pateada, una caja en movimiento llena de pelotas tuvo que ser pateada vacía, y finalmente la muñeca de Goku tuvo que ser pateada a través de la plataforma hacia la puerta.

Después de algunas dificultades iniciales de Jacob (mediador Gatjen: “Lamento traerte de vuelta a la realidad en un instante. Me duele”.), pero era muy inteligente. Eso también le valió mucho respeto por parte del maestro del programa:

“¡Tómatelo con lógica, eso es totalmente nuevo en este programa!”

Los dos dominaron el juego. Goku al menos descubrió en el banco lo que se siente ser un espectador en su programa: “Te emociona más cuando miras”. El hecho de que sus amigos tuvieran que patear su maniquí contra la puerta ni siquiera le molestó.

Nueva idea derivada de “The Masked Singer” en “Joko & Klaas gegen ProSieben”

Un punto culminante del episodio fue el segundo partido en el que Jacob, Goku y Klaas formaron el equipo de adivinanzas en “The Taped Singer”. Al igual que con “The Masked Singer”, se suponía que los cantantes debían identificarse por sus voces, pero sus rostros estaban grabados con tiras irreconocibles. A la reunión asistieron Vanessa May, Max Geisinger, Lucy Djakovska y Johannes Oringer. Los tres lograron esta tarea juntos, y el mal dicho de Klass también encontró su lugar en la conjetura de Vanessa May:

READ ¡Este es el importante anuncio de “No Game, No Life”! - Anime2You “Si la cinta no estuviera en su cara, se lo diría a Madonna”.

Vanessa May Bay “Cantante grabada”.Foto: captura de pantalla / ProSieben

La audiencia incluso vio un futuro de oportunidades extraordinarias; después de todo, solo participaron celebridades conocidas del grupo objetivo. Después de que se anunció otro espectáculo, “The Masked Dancer”, sigue siendo dudoso que ProSieben se lo tome en serio.

Los espectadores quedaron decepcionados con el jugador de un solo caballo.

En el tercer partido, Goku estaba allí de nuevo a pesar de mucha emoción. Se mostró un video grabado anteriormente donde Goku aún estaba ileso. Los mediadores tuvieron que pasar por caballos Brandeburgo A caballo, siguió siete crestas de ProSieben en el bosque. El mayor desafío en esta misión fue que los dos aprendieran a montar primero.

empleo Medios de comunicación social Goku y Klass ya habían informado del tiroteo con anticipación, por lo que la audiencia ya estaba esperando el clip. Sin embargo, se sintieron amargamente decepcionados cuando la misión se canceló repentinamente debido a una advertencia de tormenta. Goku comentó poco antes, cuando comenzó el trueno: “Estamos en el bosque, estamos a caballo. No creo que sea genial. Pero es solo mío vida. Si ProSieben quiere jugar con él, está bien “.

Por supuesto, el empresario no se arriesgó, pero tampoco quiso darles la ventaja del tercer juego. La tarea continuó en el estudio sin caballos. “Sr. ProSieben” anunció esto a Joko y Klaas por teléfono en el bosque. Pero ni Goku ni Klass querían aceptar el partido alternativo: “¿Puede decirle al Sr. ProSieben que puede lamernos el culo?”Exigió Claas indignado, y Goku agregó:

“¡Aquí está gorgoteando como ninguna otra cosa, es mortal!”

Los dos no pudieron evitar el juego de estudio, donde un cofre fue destruido para poder acceder a los emblemas restantes, pero gracias a los esfuerzos de Jakob, volvieron a ganarlo con gran éxito.

Un juego aparentemente peligroso que hace temblar al invitado Jakob Lundt

En el cuarto juego, titulado “The Real Big Bang Theory”, las cosas se pusieron difíciles. Jacob y Klass deberían haberlo hecho rompecabezas Aflójelo en espacios pequeños para desbloquear cuatro cerraduras y presione el botón de emergencia. Tenían un total de cinco cámaras idénticas y 90 segundos cada una. Sin embargo, una vez transcurrido el tiempo, las habitaciones se elevaron y se extendió una espuma humeante, por lo que Jacob y Claes debían escapar antes de eso. Jacob se sorprendió por esta admiración:

“¿Eres estúpido? No lo entiendo, yo tampoco puedo hacer eso”.

La espuma resultante en las habitaciones asustó a Jacob y Claes.Foto: captura de pantalla / ProSieben

Stephen Gatine realmente enfatizó la seriedad de la tarea: “Si todavía estás dentro y esa cosa sube, es realmente molesto”. Jacob respondió: ¿Podrías lastimarte si no salieras a tiempo? La respuesta de Stephen: “Sí, puedes”.

Había “sólo” espuma en las habitaciones.Foto: captura de pantalla / ProSieben

Pero la emoción volvió a ser infundada de antemano, después de solo tres habitaciones, dos de las cuales abrieron las cerraduras. Para anticipar las preocupaciones del público sobre la espuma, Gätjen finalmente explicó: “Esta espuma parece sucia, pero en realidad es inofensiva. Lo que se crea aquí es espuma y la desecharemos correctamente. No se preocupe por eso medio ambiente! No se permitió que los rostros curiosos de la televisión tocaran a la audiencia. El mediador lo prohibió estrictamente incluso después de la solución.

Verona Booth crea entusiasmo

La estrella secreta del quinto juego llamado “The Art” fue definitivamente el Verona Booth invitado. Me encontré con Mickey Beisenheurs y ella me dijo de inmediato: “Subí las tarifas tan altas que no pude negarme”.

En el juego, donde las ilustraciones tenían que personalizarse, todos eran muy inteligentes. Cuando la voz tuvo que modificarse en torno al tema principal de la “ira”, Verona le dio un mordisco a la multitud. Entonces Klass recordó hábilmente su pasado publicitario: “¿Ya has encontrado a Blubb?” Verona respondió de inmediato: “¿No es eso de espinacas? Tienes que explicármelo también.” La audiencia del estudio que estuvo presente volvió a arremeter por este episodio.

Verona Booth editó a los Pugs sobre el tema “Anger”.Foto: captura de pantalla / ProSieben

Y después de que Verona se puso las gafas ciegas y los auriculares, disparó una línea: “He jugado ‘Brother Louie’ durante 20 minutos, ¡ese es mi límite de penalización!” Para ponerlo en perspectiva: la canción fue escrita por su exmarido. Dieter Bohlen. Una vez más se reía a su lado y al final ella y Mickey lograron vencer a Goku y Klaas en este juego.

La final es muy difícil para Goku, Jacob y Klass

Tuvo un éxito similar en el sexto juego “Hoffenwamal von Fallersleben”, donde Jacob y Klass compitieron contra Max Geisinger y Johannes Oerding y tuvieron que preparar las cosas y enfrentarse. Los invitados ganaron mucho. Resultado final: Cuatro misiones ganadas, por lo tanto, un total de cuatro ventajas en el último desafío.

Klass se aferró con fuerza a la muñeca de Goku al final.Foto: captura de pantalla / ProSieben

Stephen planteó el castigo inminente si se rinden en la final: durante su show en vivo del próximo sábado “The Duel Around the World”, “Algo grosero debe sucederles”. Entonces se reveló la misión final. Klass o Jacob tienen que agarrarse a cinco objetos diferentes suspendidos en el aire durante cinco minutos. Klass manejó el muñeco Goku más alto, de todas las cosas. Pero protestó por la tarea:

“¿Qué tipo de conclusión estúpida es esta?”

Pero eso no ayudó, los dos tuvieron que aceptar el desafío, pero al final no lo lograron, aún faltaba un minuto en el reloj cuando Klass se cayó de lo último, un sofá. ProSieben ganó la primera edición de la temporada. los aficionados Así que podemos esperar con ansias el castigo que estarán esperando Goku y Klass el sábado en la transmisión en vivo. Al final, Gattgen volvió a afirmar: “Habrá una acción descarada”.

Sin embargo, después del episodio, está claro que Goku debe usar ropa abrigada, y Jakob Lundt fue tan bien recibido por la audiencia que eventualmente podría ser superado por él:

(cfl)