LG presenta el nuevo televisor OLED T 4K Transparente

El televisor parece sacado de una película de ciencia ficción, excepto que el futuro realmente existe hoy, al menos si LG se sale con la suya. El fabricante de televisores presentó en CES 2024 su nuevo televisor transparente con el Signature OLED T 4K.

Electrónica LG

La idea de que los televisores puedan verse, al menos metafóricamente, como ventanas al mundo es hermosa. Ahora LG va un paso más allá y presenta el Signature OLED T 4K, un nuevo televisor transparente que no es sólo una ventana en un sentido metafórico, sino también en la realidad.

Televisor LG Signature OLED T 4K: 77 pulgadas transparente

Hubo mucha tecnología innovadora para admirar en la feria comercial CES 2024, incluido el televisor Signature OLED T 4K de LG Electronics. Un televisor transparente, cuando está apagado, a primera vista puede parecer un panel de ventana ligeramente tintado.

En el modo T-Bar, solo puedes usar el borde inferior de la pantalla para ver el clima o las noticias. Incluso en el llamado modo de visualización siempre encendida, el televisor de 77 pulgadas conserva sus propiedades transparentes y siempre permite ver lo que hay detrás del televisor. Según LG, esto debería crear nuevas posibilidades para el diseño de interiores, porque el televisor ya no es una gran caja negra que normalmente se coloca o se cuelga en la pared. OLED T (T significa transparencia) se puede colocar más libremente en la habitación, no bloquea la vista, pero combina elegantemente con los muebles de cualquier sala de estar.

Sin cables enredados, pero con calidad 4K

Las opciones de modo gratuito, individual y elegante del televisor LG 4K son posibles no sólo por su transparencia, sino también por el hecho de que sólo requiere un cable de alimentación para funcionar. La Zero Connect Box se utiliza para todas las señales y actúa como concentrador para señales HDMI, televisores o consolas. Los datos audiovisuales se transmiten al televisor a través de la radio. Según LG Electronics, la transmisión de imagen y audio debería ser de 120 cuadros por segundo (por lo tanto, 4K).

Al igual que otros modelos de LG, el Signature OLED T también tiene un procesador Alpha 11 AI integrado, que ofrece un rendimiento gráfico un 70 por ciento mejor y una velocidad de procesamiento un 30 por ciento mejor en comparación con el modelo anterior.

El televisor también está disponible con LG OLED T

¿Qué pasa con la televisión clásica? Además de toda la transparencia, el diseño y el aspecto futurista, el LG Signature OLED T 4K también es capaz de garantizar un televisor “normal”. El objetivo es aumentar el contraste del televisor con solo presionar un botón, permitiendo experiencias de juegos y películas clásicas y opacas.

LG OLED T 4K: precio y lanzamiento aún no conocidos

LG no ha anunciado cuándo saldrá a la venta el Signature OLED T 4K, pero también suponemos que será en 2024. Los surcoreanos también mantuvieron un perfil bajo en cuanto a precios en CES 24. No es difícil adivinar que el televisor transparente de 77 pulgadas no será un gran éxito.

La calidad tiene su precio. Los televisores LG impresionan por su calidad, como también lo confirma Stiftung Warentest, que coronó a los televisores LG entre los mejores del mercado.

