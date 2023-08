Pokémon TCG: “Paradoxrift” presenta una nueva mecánica en noviembre – Torre Norte

Aunque la extensiónllama de obsidianaSolo estuvo disponible por un corto tiempo y151Ya en la parrilla de salida, The Pokémon Company no te dice con antelación qué va a pasar a continuación Juego de cartas coleccionables de Pokémon se puede esperar. Esto se espera en 3 de noviembre extensión “ParadojaParece No es sorprendente que el conocido Pokémon Paradox de los últimos videojuegos juegue un papel central aquí.

Como se anunció en la ceremonia de clausura del Campeonato Mundial Pokémon de este año, la colección también presentará una nueva mecánica de juego. Por ejemplo, Pokémon Paradoja y algunas cartas de objetos pertenecen a “pasado“o patrón”futuroEsta distinción es básicamente comparable con el “ataque concentrado” y el “ataque fluido” de la era Sword & Shield. Los Pokémon del pasado tienden a tener movimientos que causan mucho daño y son difíciles de derribar. Los Pokémon del futuro, por otro lado. Por otro lado, tienen que ver con la velocidad y la tecnología. Sus habilidades tienen efectos adicionales diseñados para permitir maniobras inteligentes y estrategias astutas.

Anteriormente no se sabía que la nueva extensión tampoco Máquinas técnicas volverá a presentar. Estas son cartas de equipo que le dan a tu Pokémon un nuevo ataque cuando están equipadas. De lo contrario, el rango del grupo sería un poco más grande que el de Obsidian Flames. No es poca cosa, ya que Paradoxrift contiene cartas de tres expansiones japonesas (Obsidian Flames, por ejemplo, son en su mayoría cartas premium de una sola expansión principal).

Las Better Training Boxes vienen en dos versiones diferentes, Iron Warrior y Thunder Sickle.

Como es habitual, la colección aparecerá en este país en forma de los habituales productos de juegos de cartas coleccionables. De acuerdo con el tema del pasado y el futuro, habrá una vez más dos cofres para entrenadores senior. Estos difieren principalmente solo en el diseño, el contenido es básicamente el mismo, excepto por la tarjeta de promoción que se incluye. El mazo presenta las siguientes cartas especiales:

¿Pasado o futuro? ¿Cuál es tu decisión?

