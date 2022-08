Locutor de RTL tuvo una noche terrible en el hotel

Lola Weippert hizo recientemente una desgarradora confesión en Instagram. Foto: instagram / lolaweipper

Lola Webert viaja regularmente del Punto A al B para realizar espectáculos de RTL como “Das Supertalent”. El joven de 26 años regresó recientemente de un rodaje de cinco semanas en Portugal.donde ayudó a producir las nuevas temporadas de Temptation Island y Temptation Island VIP.

sobre mí Instagram Lola Weippert mantiene informados regularmente a sus alrededor de 520.000 seguidores y también brinda información especial sobre su vida diaria. Que a su vez consiste no solo en playas blancas y hoteles de lujo – Pero desafortunadamente también de visitantes no deseados. Ella reveló esto en su historia de Instagram el miércoles.

Lola Weippert pasa una noche en vela en un hotel

Sin maquillaje y almohadillas debajo de los ojos, la presentadora de RTL habló a la cámara mientras intentaba atarse los zapatos negros. Dije, Llegó un poco tarde porque no pudo dormir hasta las 4 de la tarde de ayer. “Siempre me siento tan energizado e hiperactivo por toda esa adrenalina después de la filmación de la televisión”, reveló el joven de 26 años.

Lola Weippert regularmente brinda a sus seguidores de Instagram información sobre su vida privada. Foto: captura de pantalla de instagram / lolaweippert

Pero esa no fue la única razón por la que Lola tuvo una noche de insomnio: El Rottweiler original también se mantuvo despierto por los molestos ruidos del exterior de la habitación del hotel. “Pensé todo el tiempo que había alguien en el porche”, dijo.

“Soy un poco paranoico”

Lo que al principio puede parecer una tontería para muchos, desafortunadamente no es raro para un influencer. “Tuve el increíble honor de tener acosadores esperándome en la puerta de mi casa. Incluso en mi casa en Berlín”, dijo Lola, y agregó: “Me puse un poco paranoica al respecto. ”

El ruido del balcón del hotel afectó tanto a la presentadora de RTL que la perseguía en sueños. “Todo fue salvaje hoy. Es por eso que el estado de ánimo ha llegado a un punto de ebullición”.

Acosador emboscó a Lula Webert frente a la puerta del apartamento

Lola ahora puede reírse del incidente de esa noche, porque luego resulta que el ruido no era de un posible acosador: Pero una paloma construye su nido afuera. Un alivio, porque sus pasadas experiencias de acoso afectaron mucho a la médium.

En marzo de este año, mencionó en su historia de Instagram sobre un fanático que la emboscó frente a la puerta de su departamento. después de su muerte policía Estaba molesta, debería haberse dado cuenta en estado de shock. Ella no puede hacer nada contra el hombre extraño.

“No fue allanamiento y él no me tocó. ¿Cómo no se puede procesar a un tipo como este y algo tiene que pasar primero para que la policía pueda hacer algo?” una historia.

(agresor)