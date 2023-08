Los barcos sancionados están en huelga: cientos de turistas rusos están atrapados en Antalya

Con el ataque ruso a Ucrania, entraron en vigor duras sanciones contra la aviación occidental. Sin embargo, aerolíneas como Red Wings continuaron utilizando sus máquinas Boeing para transportar pasajeros rusos de vacaciones. Pero la tecnología ahora ha fallado en muchos aviones.

Más de 400 turistas rusos han estado atrapados en Turquía durante al menos 48 horas porque sus aviones están en huelga. Uno de ellos dice: “Dos de los tres Boeing 777 disponibles en nuestra flota están fuera de servicio por razones técnicas y tienen que quedarse en tierra”. opinión La aerolínea rusa responsable Red Wings. Numerosas grabaciones de vídeo de Antalya muestran una terminal abarrotada donde decenas de personas esperan su salida y aparecen discutiendo ansiosamente con el personal del aeropuerto.

De acuerdo con la “Tiempos de Moscú” Los turistas rusos deben regresar de Antalya a Ekaterimburgo en los Montes Urales el sábado. Pero desde entonces, sus vuelos han sido pospuestos varias veces y sin dar razones. Como anunció Red Wings, ahora se ha fletado un avión adicional para transportar más pasajeros de Ekaterimburgo a Antalya. En el viaje de regreso, algunos de los vacacionistas varados serán llevados de regreso a Rusia.

Como informó The Moscow Times, uno de los dos Boeing 777 defectuosos se está reparando actualmente en Moscú. Entonces, la otra máquina ya está en el sitio en Antalya, pero no se puede iniciar debido a una falla del motor. Portal web local E1.ru Desde Ekaterimburgo informan que tres pasajeros colapsaron mientras esperaban durante horas en el aeropuerto de la ciudad vacacional turca. Otros vacacionistas rusos informaron que les prometieron mudarse a un hotel, pero no llegaron autobuses para recogerlos.

Sanciones paralizan aeronaves

Según el Moscow Times, las sanciones son responsables de la falla de dos Boeing 777 de Red Wings. Desde el ataque a Ucrania, el sector de la aviación de Rusia ha sido uno de los sectores de la economía más golpeados: dos de cada tres aviones civiles son de producción occidental. Sin embargo, los fabricantes de aviones occidentales como Airbus y Boeing ya no pueden suministrar piezas de repuesto ni reparar aviones rusos. Las aerolíneas rusas ya no pueden despegar o aterrizar en muchos países occidentales.

Ya en febrero, el diario ruso “Isvestia” informó que a las aerolíneas rusas en particular les gustaría dar servicio a las máquinas de Airbus y Boeing con menos frecuencia debido a las restricciones. En mayo se informó que la aerolínea estatal rusa Aeroflot, entre otras cosas, había dado instrucciones a su tripulación de cabina para que ignorara los defectos y fallas de funcionamiento de las aeronaves en algunos casos.