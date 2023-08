Los conocedores están desempacando, y quien le compró algo similar a su ex

Página principal consumidor

“¿Quién compraría algo así?” El Mystery Board, disponible en MediaMarkt por 5.999 €, está causando debate. Muchos especulan sobre el contenido o creen conocerlo.

Neuwied – Quizás esta oferta sea sólo para personas con mucho dinero y que estén más dispuestas a correr riesgos. O para los aspirantes a comerciantes residuales. Parece que MediaMarkt vende un “dominio difuso” por 5.999 euros. Esta imagen muestra que ambos están en Gorjeo así como cuando reddit provocar discusiones. De hecho, MediaMarkt parece haber publicado la misma imagen en julio, con el título “Ya conoces nuestras cajas… Ahora algo nuevo: nuestra colección misteriosa”. Quizás un buen rato en la sucursal de Neuvid (NRW) para llamar la atención antes de las compras del domingo 23 de julio.

El “Mystery Board” en MediaMarkt por 5.999 € genera grandes debates

En el cartel colocado en el plato envuelto en plástico negro se lee “Cuadro misterioso de toda nuestra colección”, junto con la promesa: “Contiene mercancía por un valor mínimo de 11.111”. Aquí se dice que todo esto cuesta “sólo” 5.999 euros. La letra pequeña también se puede descifrar tras una inspección más detallada, que indica, entre otras cosas, que la mercancía no se puede devolver y que también puede haber exhibiciones reenvasadas o varios productos idénticos en el palet.

Este abridor de hilo de Reddit plantea la pregunta: “¿Quién compra esto?”. El resultado fueron unos 700 comentarios en los primeros cinco días. Muchos de ellos se muestran escépticos. Uno de ellos escribe a más de 3.500 me gusta: “El descuento es muy pequeño. 11.111 euros es definitivamente un PVP. Con cosas viejas puedes obtener fácilmente un 50% de descuento sobre el precio de venta sugerido. MM no empaquetará productos nuevos o populares en paletas . Conclusión: no. Nadie con una mente en mente lo compraría.” ¿Quizás MediaMarkt también quiera atraer a los fans de algunos formatos de Internet o de televisión como “Die Retourenjäger” (RTLZWEI) o “Storage Wars” (ProSieben MAXX)? Un usuario de Reddit tiene una idea: “Gente aturdida que mira Storage Wars y StorageTok y piensa que hay 10 PS5 y 20 pantallas planas, no solo 300 fundas para iPad”.

“Gama misteriosa” en MediaMarkt por 5.999 €: ¿montones de espacios en blanco, cables y estuches?

Sin embargo, se especula con entusiasmo que la colección contiene un montón de DVD antiguos, fundas para smartphones/tablets o accesorios inútiles (“2000 cables euroconectores. ¡Sí!”). “Al final, quedan 10.000 CD vírgenes, 6.000 pilas AAA y 4.000 fundas para Samsung Galaxy S5”, afirma una persona. Y varias cajas que contienen viejos cables USB1 y adaptadores RS232. Otro añade: tal vez algunos cables SCSI.

Muchos de los supuestos insiders que han estado o están activos en MediaMarkt también dan su opinión. Aunque esto no se puede verificar, sus declaraciones tampoco parecen inventadas. El mensaje dice: “Como alguien que trabaja en MediaMarkt: no compre esta basura, los productos en estas cajas son en su mayoría viejos y completamente inútiles para la mayoría de las personas, a menos que planee venderlos (lo cual puede hacer, pero no Tampoco siempre obtengo tantas ganancias). De manera similar, lo que afirma otro usuario es: “Las cosas son cosas viejas que han existido desde siempre y no se han vendido. Cualquier pedido extraño en línea nunca se recibió y los productos se devolvieron. El precio de 11111 € se refiere al PVP. Déjame decirte que es “No vale la pena, no importa el rango de precios. Trabajé en Saturn y ahí es donde comenzaron este misterio hace tres años”.

La persona afectada informa: Probablemente le compró a su ex en MediaMarkt una “caja misteriosa”

Si buscas emociones fuertes pero no quieres gastar 5.999 € de inmediato, también puedes hacerlo a menor escala en MediaMarkt. Con las “cajas misteriosas” ya hemos informado. Un usuario de Reddit ha escrito: “Le compré a mi ex una caja en MediaMarkt (creo) para su cumpleaños por 100 €, idiota, lo sé, pero lo hizo muy bien. Lo que había dentro: mucha basura en las cajas que estaban Realmente está empezando a desaparecer. 30 € en auriculares, fundas para móviles, amnibo basura (ni siquiera tenía llave) y muchas otras cosas inútiles”.

Otro dice: “Trabajé dos veces en la misma tienda durante unos meses y el año pasado armé estas cajas y bolsas. Básicamente, empacamos productos que ya estaban acumulando polvo cuando comencé a trabajar hace ocho años”. cosas similares”. Si vamos a creer en todos los testimonios y especulaciones, realmente no se puede encontrar ninguna ganga misteriosa. Un cliente de Saturn vio allí una Playstation 4 por 511,29 €, pero hay una explicación. (flexible)