¿Dónde está ubicada la nave espacial Voyager de la NASA?

Una ilustración sin fecha de la sonda espacial estadounidense Voyager 1. © NASA/DPA

Las sondas de la NASA “Voyager 1” y “Voyager 2” han logrado logros notables en los viajes espaciales. Sin embargo, tu viaje por el espacio está lejos de terminar.

WASHINGTON, DC – Las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2 de la NASA ya han logrado impresionantes hazañas en viajes espaciales, y su misión está lejos de terminar. En 1977, las dos sondas se lanzaron en 16 días y cada una llevó a cabo su misión de cinco años. La Voyager 1 visitó Júpiter y Saturno y tomó la famosa imagen del “punto azul pálido” en febrero de 1990.

En 2012, la Voyager 1 fue la primera sonda en cruzar la heliosfera y entrar en el espacio interestelar. El objetivo de la Misión Interestelar Voyager (VIM): la sonda es explorar el sistema solar exterior y determinar dónde termina la influencia del sol. Tras su lanzamiento, la Voyager 2 examinó los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno antes de alcanzar también el espacio interestelar en 2018.

La nave espacial Voyager de la NASA está lejos de la Tierra

La sonda espacial Voyager de la NASA se encuentra a varios miles de millones de kilómetros de la Tierra. Pero ¿dónde se encuentra actualmente la sonda de la NASA? Más de 45 años después de su lanzamiento, las dos sondas Voyager ya han recorrido largas distancias en el espacio. Los números son impresionantes:

La Voyager 1 ha recorrido una distancia total de 23,98 mil millones de kilómetros desde su lanzamiento. La señal de la Tierra a la nave espacial tarda 22 horas y 13 minutos en viajar en una dirección.

La Voyager 2 ha recorrido 19,95 mil millones de kilómetros a través del espacio desde su lanzamiento en 1977. El tiempo de tránsito de la señal por pista es de aproximadamente 18,5 horas.

La Voyager 1 es el objeto creado por el hombre más lejano y la primera sonda en el espacio interestelar. Los expertos de la agencia espacial estadounidense NASA estiman que la sonda no alcanzará la nube de Oort hasta dentro de al menos 300 años. Se trata de un grupo hipotético de objetos astronómicos no descubiertos previamente ubicados en el borde del sistema solar. Según el estado actual de las investigaciones, el origen de los cometas de período largo debe estar allí.

La Voyager 1 aún necesita 300 años para llegar a la Nube de Oort

Si la sonda mantiene su velocidad actual de unos 61.000 kilómetros por hora, tardará unos 30.000 años en atravesar la gigante nube de Oort, según la NASA. Según la agencia, dentro de unos 40.000 años, la Voyager 1 se encontrará con la estrella AC+793888 en la constelación de la Jirafa.

Dado que las dos naves espaciales se lanzaron al espacio con trayectorias diferentes, se encuentran a diferentes distancias de la Tierra y también se mueven en diferentes direcciones en el espacio interestelar. La Voyager 2 pasará cerca de la estrella Ross 248 dentro de unos 40.000 años. Después de unos 296.000 años, se espera que la sonda pase por la estrella Sirio a una distancia de 4,3 años luz. Sirio es la estrella más brillante del cielo de la Tierra y puede verse en enero. Se eleva prominentemente sobre el horizonte.

La Voyager 1 y la Voyager 2 ya no tienen suficiente potencia

Después de muchos años en el espacio, las dos sondas espaciales Voyager ya no tienen suficiente potencia para mantener todos los instrumentos en funcionamiento. La NASA ya ha apagado muchos dispositivos, incluidas cámaras. Todavía hay cuatro instrumentos activos en la Voyager 1, mientras que la sonda hermana tiene uno más.

La NASA espera que las sondas espaciales puedan resistir por un tiempo. “Lo más optimista es que saldremos alrededor de 2038 o 2040. Tengo un buen presentimiento sobre 2030, pero 2035 da miedo y 2040 será un milagro. Pero es el Viajero”, confirmó Bruce Wagner, jefe de la misión Voyager. con motivo del 45 aniversario de la Voyager: “Nadie pensó que estaríamos aquí en 2022”. axios. A veces, sin embargo, también surgen problemas internos con la nave espacial.

Con el tiempo, las sondas gemelas se quedarán sin energía. Ya no podrás comunicarte con la Tierra y ya no podrás conducir por el espacio. Pero su viaje a las profundidades del espacio no tendrá fin: “Los viajeros están destinados a vagar por la Vía Láctea, tal vez para siempre”, afirma la NASA.

En este artículo editorial se utilizó asistencia automatizada. El artículo fue revisado cuidadosamente por la editora Tanya Banner antes de su publicación.