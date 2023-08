Comienza el Festival de Estrategia en Steam – incluida la Demo de Reus 2 – Gamer’s Palace

Desde esta noche, los juegos de estrategia han sido especialmente celebrados en Steam, y he aquí por qué Festival de estrategia de Steam Se lanzó y ofrece un escenario para juegos con elementos estratégicos en particular hasta el 4 de septiembre de 2023 a las 19 horas.

Si eres fanático del género o simplemente quieres explorar diferentes juegos de estrategia, es bueno echarle un vistazo. Puedes buscar exactamente lo que te interesa en varias subcategorías: ya sea militar, en tiempo real, defensa de torres o algo completamente diferente, definitivamente encontrarás lo que buscas aquí.

Sin embargo, un festival de este tipo no sólo suele incluir varios juegos, sino que también ofrece varios descuentos impresionantes. Y si aún no estás seguro, también puedes echar un vistazo a las distintas demos del Steam Strategy Festival 2023, entre otras. Ríos 2 Abbey Games tiene una demostración de estreno esperando a ser descubierta.

Y si encuentras un juego nuevo que aún no se ha lanzado, no olvides ponerlo en tu lista de deseos de Steam para mostrarle al estudio en desarrollo que estás interesado en el título y el algoritmo para mostrarle a Steam que el juego que deseas. He elegido es muy popular. Aún tienes hasta el 4 de septiembre a las 19 horas Festival de estrategia de Steam para explorar.