“Los entrenadores no estaban nada entusiasmados”.

Stefan Kraft escapa de la vida cotidiana con su esposa, Marissa, durante seis semanas. © Instagram / kraftstefan / Imagp / Lerch

Después de un duro invierno, Stefan Kraft quiere escapar. La estrella del salto de esquí ha estado explorando el mundo con su esposa, Marissa, durante seis semanas.

MÚNICH – El mejor esquiador de Austria se escapa en los últimos años: después de una agotadora temporada en la Copa del Mundo, Stefan Kraft quiere recargar las pilas en un viaje alrededor del mundo. Volar es lo suyo, pero durante las próximas seis semanas no lo hará con dos esquís, sino con un avión.

Esteban Craft 13/05/1993 (29 años), Schwarzach im Pongau, Austria Victoria en el Four Hills Championship en 2015 Victoria general en la Copa del Mundo en 2017 y 2020 Victoria del equipo olímpico en 2022 Victoria en el Campeonato del Mundo en 2017 y 2021 253,5 m (récord mundial)

El saltador de esquí Stefan Kraft se toma un descanso: “Estaba tan cansado”

diario austríaco Corona Él revela: “Estaba muy cansado, y esto es lo que mi cuerpo también me mostró. En el viaje me realinearé y me pondré nuevas metas”. con su esposa Marissa, con quien se casó el año pasado.

Y revela: “Bali es lo primero”. Seguido por Sydney, donde los dos quieren competir en el “Wings For Life World Run”. “Hawái también está en nuestra lista, definitivamente queremos ir allí”. Su camino de regreso a Europa podría llevarla a través de Los Ángeles y Nueva York.

‘Los entrenadores no estaban nada emocionados’: la estrella de los deportes de invierno Kraft en su viaje alrededor del mundo

La Gran Final está prevista para París. “Queremos volar a casa a través de París y llevarnos el Abierto de Francia”, le dice a la audiencia sobre sus planes envidiables. El inicio de los entrenamientos de pretemporada se ha retrasado un mes: mientras que sus compañeros tienen que empezar el 1 de mayo, él no lo hará hasta principios de junio.

“Los entrenadores no estaban muy entusiasmados al principio”, se ríe. Mientras tanto, ya no tienen nada en contra del viaje, “porque saben que me gusta estar en movimiento y hacer ejercicio aunque no sea necesario”.

Además, ya ha decidido que va a inmortalizar en su piel la vuelta al mundo: quiere hacerse un tatuaje. Declaró: “Me llevaré uno del viaje”. Espero que Kraft no se lesione con él. En 2021 se cortó jugando al fútbol.

Stefan Kraft: estrella de los saltos de esquí de la ÖSV

Kraft realmente merece un descanso, el austriaco ha tenido una temporada sólida. Terminó tercero en la general de la Copa del Mundo. Ya ha ganado casi todo: el Campeonato de las Cuatro Colinas, la Copa del Mundo en general, Raw Air y los Juegos Olímpicos como equipo. Puedes darte el gusto de algo allí.

Los titulares de los saltos de esquí pertenecen recientemente al polaco Dawid Kobacki. Trae a su esposa gravemente enferma del hospital, un “milagro” para él. (epp)