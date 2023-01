Los fanáticos están cansados ​​​​de coquetear con el “Doctor de la montaña”

de: jonas arbas

Las aventuras amorosas forman parte de “Der Bergdoktor” prácticamente desde el primer episodio. Algunos espectadores de ZDF están muy molestos en este momento. Enojados, anuncian sus críticas en línea.

Elmo – El amor, los celos y el drama resultante son parte de “médico de la montañaAdemás del deslumbrante paisaje alpino. ¿Pero hacer que el Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) y su entorno sean tanto en la temporada 16? Las críticas en línea atraen.

Viejo y nuevo drama amoroso en “Der Bergdoktor” – Martin Gruber & Co. no pueden detenerse

El médico de la montaña agotó su relación con su hermano Hans Gruber (Heiko Rupprecht, 50) incluso antes de que comenzaran los eventos dentro de la serie ZDF: con su difunta esposa Sonja, el médico personificado por Hans Siegel tuvo un pequeño experimento, del cual nació una hija, Lilly ( Ronja Forcher, 26) apareció. También se está prestando atención a todo tipo de confusión emocional: El ex Martin Franziska (Simon Hanselmann, 42) regresará en la nueva temporada de BergDoctor.

No solo aventuras amorosas d. Martin Gruber, quien robó la esposa de su hermano Hans y engendró a su hija Lilly, molestó a algunos espectadores, claramente cansados ​​​​del drama amoroso en “Der Bergdoktor” (fotomontaje) © ZDF / Erika Hauri & Captura de pantalla / Twitter

Como los sobrevivientes de Sonja aparecen en el curso de acción actual, las aventuras amorosas de medico de montaña arriba de nuevo Es la hija Lily, de todas las personas, quien encuentra las palabras correctas para una diatriba de amor: “Ambos amaban a mamá”, personificando la disputa entre hermanos. Las circunstancias de su embarazo ilegítimo tienen mucho peso: “Tú [Hans] Me casé con ella y luego tuve una aventura de una noche. [mit Martin] llegué a ser. ¿Demasiado buen gusto?

Críticas a “Burgedoctor”, una revista especializada para médicos que critica la serie ZDF: “Der Bergdoktor” puede ser bien recibido por los espectadores, pero ya hay críticas a la serie desde una perspectiva profesional. eso Revista médica alemana Distinguido protagonista, el Dr. Martin Gruber como un sabelotodo poco cooperativo cuya vida diaria en la serie no tiene nada que ver con la profesión médica real. La serie ZDF está plagada de clichés y transmite “la imagen clásica de los médicos de las viejas películas de Heimat”.

Críticas a los problemas amorosos en “Der Bergdoktor” – El drama familiar de Grubers “Unbearably Slowly”

Hay resistencia en Twitter: Algunos espectadores están cansados ​​de las constantes aventuras amorosas de los personajes. “¿Todos realmente se acostaron con todos?” “The Mountain Doctor” es Sodoma y Gomorra en ZDF”, se queja un fan, mientras que otro dice: “Los dramas de la familia Gruber se están volviendo insoportables lentamente. ¿Qué viene después?”.

Los personajes secundarios también parecen haber tomado un ejemplo de Martin Gruber & Co.: en el episodio actual (5 de enero), estalla un amor apasionado entre el ciclista de montaña Felix Dreyer (Felix Kreutzer, 30) y la estudiante de doctorado Livia Pavel (Maxine Cases, 33). . Después de algunas pruebas, esto finalmente conduce a la ternura en la cama. Y a otras charlas en la red: “Sí, linda en la habitación del hospital, acné, etc. Puedes alegrarte de no ser vecinos dormidos”.

Sin embargo, los guionistas de la serie probablemente no satisfarán el deseo de reducir el número de dramas amorosos de estos espectadores. Historias como esta siempre han sido una parte integral de la serie ZDF. Otro anterior del Dr. Martin Gruber ha tomado una carrera diferente en la vida real: Anne ha logrado un gran éxito tras su ruptura con Bergdoktor. Fuentes utilizadas: “Der Bergdoktor” (ZDF; temporada 16, episodio 2), twitter.com