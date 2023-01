‘Vi las fotos’: Harry miró fotos del accidente de Diana

La muerte de su madre, Diana, sigue pesando mucho sobre el príncipe Harry. También abordó esto en una entrevista televisiva antes de publicar su autobiografía. Explica que durante mucho tiempo no quiso creer lo que estaba pasando. Para convencerse, recurrió a medidas extremas.

La muerte de su madre, Diana, en un accidente automovilístico en París en 1997 fue sin duda un evento traumático para el príncipe Harry de 12 años. El hombre de 38 años también habla sobre la cantidad de pérdidas y cargas que lo persiguen hasta el día de hoy en su autobiografía Speer (título alemán: Reserva), que se lanzará oficialmente el martes y se presentará con las emisoras de ITV. y entrevistas de CBS

Por ejemplo, Harry reveló en una entrevista de CBS que no quiso reconocer la muerte de su madre durante años. Harry dijo: “Durante mucho tiempo me negué a aceptar que ella se fuera. En parte porque pensé que nunca nos haría eso, y en parte porque asumí que tal vez podría ser parte de un plan”. Esperaba que su madre hubiera desaparecido temporalmente y reapareciera algún día.

Sin embargo, a la edad de 20 años, le mostró el informe policial del accidente. Sobre todo, quería pruebas: “pruebas de que ella estaba en el auto, de que la atropellaron y de que los paparazzi que la persiguieron hasta el túnel también fueron los que la fotografiaron medio muerta en el asiento trasero del auto”. Harry explica.

Harry todavía tiene preguntas.

“Vi los reflejos de los paparazzi en la ventana de inmediato”, le dijo al entrevistador Anderson Cooper. Y agrega: “Vi la parte de atrás de su cabello rubio. Estaba acostada en el respaldo del asiento”. También había otras grabaciones “más toscas” que no había visto por consejo de su secretario privado. Harry dijo que estaba “infinitamente agradecido” por el consejo, “porque nunca podría sacarlo de mi cabeza”.

Hasta que cumplió los 23 años, Harry tenía dudas sobre la muerte real de su madre, según la entrevista de CBS. Cuando visitó París por primera vez, le indicó a su chofer que condujera su automóvil hasta el túnel donde ocurrió el accidente. “Quería ver si podía suceder a este ritmo (el conductor) Henri Paul logró perder el control del automóvil y chocó contra un poste, matando a casi todos en el automóvil.

Hasta el día de hoy, no se han respondido todas las preguntas sobre la muerte de su madre, continúa Harry. “Creo que mi hermano no es diferente. El mundo entero no es diferente”. Sin embargo, no busca más investigación sobre el curso del accidente: “No creo que cambie mucho”.