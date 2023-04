Los goles del Chelsea en la vuelta: Courtois indomable, Valverde dinámico

1 revisiónTras ganar 2-0 en la ida, el Real Madrid también venció 2-0 al Chelsea. El portero Thibaut Courtois, en particular, salvó a su equipo de un partido complicado con una sólida actuación. En la delantera no sólo iba Rodrygo, sino también Federico Valverde, que se notaba especialmente. Reseña individual del partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League.







Thibaut Courtois

Muro blanco: con una parada ante Cucurella, salvó a su equipo de quedarse atrás justo antes del descanso, hasta entonces el belga nunca fue desafiado. Durante el resto de la temporada, el portero de dos metros derrochó seguridad y se mostró invencible en el ataque del Chelsea. De esta forma, tiene una importancia fundamental al final de la temporada, para que el Real Madrid tenga algo que celebrar al final de la Fuente de Cibeles. Puntaje general real: 1.5

Daniel Carvajal (hasta el minuto 82)

Los pulmones del caballo sufrieron menos problemas por la derecha que ante Camavinga, en parte porque los londinenses apenas actuaron en su ataque por la izquierda, lo que también puede ser visto como un homenaje a la actuación de Carvajal. El español contuvo el ataque, pero sus acciones de ataque siempre tenían sentido. Junto a Rodrygo formó una dupla potente en la banda derecha, más visible que la izquierda del Real Madrid. Puntuación general real: 2

Éder Militau

El brasileño brilló con una potente jugada al abrir el marcador y estuvo muy sólido en la jugada. Sin embargo, recibió una tarjeta amarilla temprana por una entrada tardía contra Havertz y se perderá las semifinales de la Liga de Campeones de Los Blancos. Y el brasileño impidió que el Chelsea se adelantara con un potente mazazo en el minuto 52. En el 54, el mejor central -como le llama el técnico Ancelotti- tuvo suerte de que el árbitro no le mostrara la segunda tarjeta amarilla y los blancos tampoco. tiene que actuar con un número mayor. Puntuación general real: 2

David Alaba (hasta el minuto 45)

David Alaba estuvo algo desapercibido en la primera parte, lo que no es mala señal para un defensa: se mostró estable defensivamente y cerró el medio con Militao. Sin embargo, el austriaco pudo haber sido sustituido en la primera parte por lesión. Puntaje general real: 2.5

Eduardo Camavinga

El improvisado lateral izquierdo fue identificado por el conjunto londinense como un “punto débil” y Reece James solía presionarlo en las primeras etapas, pero generalmente pudo liberarse de tales situaciones de presión debido a su clase técnica. Camavinga se hizo más fuerte a medida que avanzaba el juego y restó importancia a su papel como lateral izquierdo con gran confianza y también fue muy poderoso fuera del balón: ganó cinco de sus ocho entradas. Con 70 balones anotados, el francés de 20 años es el que más ha tenido con los blancos. Puntuación general real: 2

Toni Kroos (hasta el minuto 76)

No fue una actuación tan buena como en el partido de ida, pero demostró “Mejor director alemán”Como lo llamó Matthias Sammer, un logro maduro. Sin embargo: en la primera gran oportunidad del Chelsea, Kante se quedó libre y tuvo suerte de que el francés no la aprovechara. Como supieron los alemanes, no dejó que esa situación lo detuviera y minimizó su juego con sus conocidos pases de seguridad (94 por ciento). Aunque el chico de Greifswald no mostró su mejor actuación, fue importante para su equipo, pero luego consiguió un quiebre tras liderar 2-0. Puntuación general real: 2

Luka Modric

Al igual que en el partido de ida, el mágico jugador croata tuvo problemas al principio del partido y, afortunadamente, el Chelsea no aprovechó su desastroso fracaso. A medida que avanzaba el partido, el jugador de 37 años ganó confianza y en el minuto 32 tuvo un buen remate para un potencial gol de apertura, que también inició una peligrosa ocasión de Vinicius. En la segunda parte, Modric ayudó a los blancos a tomar el control del partido y terminaron ganando con comodidad y comodidad. Puntuación general real: 2

Federico Valverde

El Halcón se destacó en el centro del campo con sus típicas virtudes, muchas veces tirando más lejos de la pelota en la mitad de los Blues y también fue muy activo fuera de la pelota. Valverde hizo el 2-0 con una gran corrida al área, cuando todavía levantó la cabeza y disparó el balón a Rodrygo. El uruguayo mostró un desempeño maduro y fue el jugador más fuerte en el mediocampo de tres dentro y fuera del balón. Puntaje general real: 1.5

Se va Rodrygo (hasta 82 minutos)

Fase eliminatoria de la Champions League y Rodrygo – La historia de amor de la temporada pasada continuó y el jugador de 21 años llevó a los blancos a las semifinales con un doblete. El brasileño continuó con su gran actuación ante el Cádiz cuando se convirtió en el mejor jugador y fue la primera oportunidad seria de los blancos de marcar cuando tuvo la mala suerte de fallar un poste disparado por el arco de los locales. El talentoso brasileño le dio la ventaja al Real Madrid cuando disparó el balón libremente. Incluso en el marcador final, solo tuvo que empujar la pelota y pararse donde debería pararse el anotador. Puntaje general real: 1.5

Karim Benzema (hasta 71 minutos)

Benzema rindió muy mal en el partido de vuelta de la Champions League. Recibió un golpe temprano de Thiago Silva, que probablemente fue el factor decisivo en la sustitución de la segunda mitad. El futbolista de talla mundial no intervino mucho en el partido en la primera parte y tuvo pocas ocasiones, pero en la segunda se involucró más en el juego de ataque. Sin embargo, en el minuto 66, debería haber convertido una gran oportunidad en una decisión final preliminar de 2-0 cuando cometió una falta sobre Kepa. Puntuación general real: 3

Fincus Jr.

Fue una exhibición simple pero efectiva del mago lateral, especialmente en la primera mitad, hasta su oportunidad de anotar en el minuto 42. Fincus Jr. mantuvo los ojos en el balón antes del primer gol cuando vio a Rodrygo mejor colocado y lanzó la pelota en lugar de completarla él mismo. El joven de 22 años probó más duelos de uno contra uno en la segunda mitad, ganando cinco de siete regates. Incluso si carecía de la fuerza sobrehumana de la temporada anterior en Londres, cambió las reglas del juego con ayuda previa y asistencia. Puntaje general real: 1.5

sustituto

Antonio Rudiger (desde el minuto 46)

Al igual que Alaba, que entró como suplente, el potente central realizó un juego poco destacable, mostrándose muy estable defensivamente con su compañero Militao. En la segunda mitad, mantuvo unida a su defensa cuando Chelsea presionó un poco y fue en parte responsable de que el marcador fuera cero al final. Puntaje general real: 2.5

Aurelien Choameni (desde el minuto 71)

En sus 20 minutos de juego dominó el mediocampo sin grandes acentos. sin calificación.



Dani Ceballos (desde el minuto 76)

Entró en las etapas finales sin ser particularmente notable. sin calificación.

Nacho Fernández (desde el minuto 82 de partido)

Recoge la recompensa de laurel. sin calificación.

Marco Asensio (desde el minuto 82)

En el partido de ida, el tirador hizo el 2-0, y en el partido de vuelta simplemente no tuvo tiempo de mostrarse. sin calificación.

entrenador

Carlos Ancelotti

Confíe en la misma formación que en el partido de ida y tiene que acertar. Con su actitud tranquila, el italiano parece fiel al Real Madrid y la Champions League. Ancelotti encontró las palabras adecuadas después de una primera parte mixta y el equipo salió del vestuario más fuerte y alcanzó merecidamente las semifinales, también gracias a las buenas decisiones de su entrenador, incluidas cinco sustituciones. Puntaje general real: 1.5











