Los medios españoles lanzaron graves acusaciones contra Nagelsmann

Después de una amarga eliminación en la Eurocopa, el entrenador de la selección nacional, Julian Nagelsmann, lucha por contener las lágrimas. Sin embargo, la reacción de la prensa española fue implacable.

Stuttgart – El seleccionador nacional Julian Nagelsmann se mostró más emocionado que nunca tras la derrota en cuartos de final ante España. Contuvo las lágrimas inmediatamente después del último partido del Campeonato de Europa en casa y en la rueda de prensa del día siguiente.

Sin embargo, la prensa española muestra poca simpatía. Varios periódicos atacaron duramente a Nagelsmann después de que su equipo alcanzara las semifinales y le formularon graves acusaciones.

La prensa española ataca a Nagelsmann: “Mal perdedor”

Periódico deportivo marca Describe a Nagelsmann como un “mal perdedor” que no envidiará la clasificación de los españoles a las semifinales. El diario digital emite un comunicado similar Ok diarios Titulado: “Nagelsmann no puede perder”.

Estas duras palabras iban dirigidas al técnico de 36 años, pero éste no realizó ningún comentario negativo contra la selección española tras el partido. En cambio, Nagelsmann expresó su decepción por perder la oportunidad de ganar el título europeo en casa. Dijo: “Lo triste es que la Eurocopa en nuestro suelo probablemente no volverá a ocurrir en mi carrera”, y al mismo tiempo anunció que se concentrará en el Mundial de 2026.

Tras la eliminación de la Eurocopa: Nagelsmann es atacado por los españoles

Nagelsmann también comentó la decepcionante prórroga, en la que la DFB dominó y estuvo más cerca del gol de la victoria que los españoles. “En la prórroga, salvo los primeros cinco minutos de la segunda parte, éramos nosotros los que realmente queríamos ganar”, dijo Nagelsmann.

El técnico de la DFB también criticó al árbitro Anthony Taylor, que “también abucheó a España”. Taylor mostró 16 tarjetas amarillas y molestó a muchos aficionados alemanes cuando le negó a Alemania un penalti en el minuto 106. Aunque Nagelsmann no mencionó el penalti fallado como motivo de la exclusión, no pudo entender la decisión de Taylor.

Estas declaraciones también fueron recibidas con incomprensión por la prensa española. Acusan a Nagelsmann de distorsionar el desarrollo del partido, especialmente en la prórroga. También le criticaron por tardar demasiado en felicitar a España por su victoria. Mientras que el árbitro Taylor no es el responsable de eliminar al equipo alemán.

Las críticas a los medios españoles son infundadas

Sin embargo, las críticas de la prensa española a Nagelsmann son infundadas y muestran mal estilo. Sobre cómo reaccionó el técnico español Luis de la Fuente tras la eliminación de los cuartos de final de la Eurocopa de España, sobre todo después de un partido tan dramático, sólo se puede especular.

Sin embargo, a Nagelsmann probablemente no le molestarán las críticas. El entrenador de la DFB ahora tiene que aceptar la derrota y, como muchos jugadores, intentará pensar en otras cosas durante las vacaciones. Luego comenzará los próximos partidos internacionales de la Liga Europea de Naciones el próximo mes de septiembre con nuevas energías. (Loha)