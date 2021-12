Los nuevos paneles laterales estarán disponibles en cinco colores en 2022

¿A quién le gusta el color? 2 minutos. leer

Si crees o no que la PlayStation 5 sea elegante es cuestión de gustos. La verdad es que hay que acostumbrarse a los paneles laterales blancos de la carcasa. Pero esta no debe seguir siendo la única opción, como anunció la empresa japonesa. En consecuencia, los paneles de la carcasa estarán disponibles en un total de cinco nuevos colores el próximo año.

¿Has visto lo suficiente de la PlayStation 5 blanca o nunca has sido fanático de la carcasa? Tampoco es relevante, porque cuando finalmente lograste tener la última generación de la consola Sony en tus manos, probablemente no te importara menos la apariencia. Si recibe una nueva capa de pintura, puede esperar los nuevos paneles laterales que Sony tiene ahora. para 2022 Habia prometido.

Primero viene el negro y el rojo, luego tres colores más

Las piezas de la carcasa de colores vienen en dos oleadas. Del 21 de enero de 2021 Las versiones Black and Red (también llamada Cosmic Red) estarán disponibles ahora mismo En la tienda online oficial de PlayStation Direct Estar disponible, a partir del 18 de febrero de 2022, debe seguir en el resto del comercio. En algún momento de la primera mitad del año, se agregarán tres colores más: Purple Galaxy, Starlight Blue y Nova Pink. No está claro si la PlayStation 5 se venderá alguna vez en diferentes colores o si las partes blancas no se pueden evitar.

Calcule el precio en este país 55 euros por colorPorque hasta ahora el precio estadounidense se ha revelado solo $ 55. Las partes del cuerpo estarán disponibles tanto para la PS5 normal como para la versión puramente digital, ya que se pueden reemplazar sin ningún tornillo. Cómo abrir la vivienda, puede, por ejemplo, en Nuestras instrucciones de expansión de memoria PS5 Lee despacio.

También nuevos colores para el controlador DualSense

Además de los coloridos paneles laterales de PlayStation 5, también puede comprar la consola adecuada. DualSense ya está disponible en negro y rojo, El 14 de enero de 2021 La consola también comienza con los colores mencionados, Galactic Purple, Starlight Blue y Nova Pink. Estos deberían rondar los 60 a 70 euros.

¿Qué color prefiere usted?

