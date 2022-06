“Los ojos están completamente en blanco e inexpresivos”: después de la aparición de TV Garden

a: Lisa Klugmeyer

dividir, rasgar

A pesar de la cancelación del concierto y el tiempo muerto, Jürgen Drews no perdió la oportunidad de presentarse en el ZDF Television Garden. Pero en lugar de irradiar buen humor, el “Rey de Mallorca” parecía inusualmente ausente. Sus fans están muy preocupados ahora. (Fotomontaje) © ZDF captura de pantalla / Fernsehgarten

A pesar de la cancelación del concierto y el tiempo muerto, Jürgen Drews no perdió la oportunidad de presentarse en el ZDF Television Garden. Pero en lugar de irradiar buen humor, el “Rey de Mallorca” parecía inusualmente ausente. Sus fans están muy preocupados ahora.

Mainz – Jürgen Drews ha cancelado todos los shows en vivo debido a problemas de salud. Para Andrea Kiewel, sin embargo, la exitosa estrella hizo una excepción y actuó el domingo (19 de junio de 2022) en ZDF TV Garden (toda la información sobre el programa con Andrea Kewell de Mainz) sobre mí. De hecho, una gran noticia, pero el “Rey de Mallorca” parecía estar ausente y arruinó su carrera varias veces. Ahora los fanáticos están muy preocupados por Jürgen Drews.

Pese al parón: Jürgen Drews apareció en el parque ZDF TV

Esta vez, los amantes ZDF TV Garden (todas las transmisiones en ZDF 2022) Esperamos un lema muy especial: Discofox Meets Fair. Juegos divertidos, comida deliciosa y buena música estaban en el plan de Andrea Kiewel. Además de Bernard Brink y Andrea Berg, Jürgen Drews también recibió el honor. Toda una sensación, porque el “Rey de Mallorca” ya ha cancelado todas las funciones hasta principios de julio.

Jürgen Drews el 19 de junio de 2022 en el ZDF Television Garden Theatre © ZDF Screenshot / Fernsehgarten

Jürgen Drews se tomó un descanso del descanso de Andrea Kewell e interpretó su hit ‘What was once, will never come back’. Pero después de algunos compases de decepción: en lugar de hacer felices a todos, el cantante de pop se para distraído frente a su micrófono, no parece saber la letra y generalmente parece estar de mal humor. Los fanáticos ahora están seriamente preocupados por Jürgen Drews.

Accidente en ZDF TV Garden: la increíble figura de levantamiento de Katherine Menzinger falla Ver galería

‘Los ojos están completamente en blanco y sin expresión’: después de los programas de televisión en el parque, los fanáticos se preocupan por Jürgen Drews

Un usuario de Twitter escribió: “Dios mío, esta es una actuación realmente impactante de Jürgen Drews”. El tío Jürgen ya no pudo más. Puedes verlo”, dice otro televidente. Un tercer comentario preocupado decía: “Jürgen Drews no se ve bien, sus ojos están completamente en blanco e inexpresivos”. Un fan está incluso seguro: “¡Será su última aparición en el escenario!”.

Después de que Jürgen Drews apareciera en ZDF TV Park el 19 de junio de 2022, sus fanáticos están profundamente preocupados por su salud, como muestran estos comentarios de Twitter. (Fotomontaje) © Twitter

Andrea Berg también causó revuelo. La cantante pop también hizo una aparición el 19 de junio en ZDF Television Park. Los espectadores ahora lo están discutiendo en línea. Selección de vestuario por Andrea Berg. Cortadores audaces Y los pantalones cortos parecen estar prohibidos para muchos fanáticos de Schlager. Fuentes utilizadas: ZDF / Fernsehgarten y Twitter