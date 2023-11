Los organismos de control de la competencia de la UE buscan oficinas de Delivery Hero

A partir de: 22 de noviembre de 2023 a las 13:55

Debido a sospechas de violaciones antimonopolio, la Comisión de la UE está realizando inspecciones en las oficinas del servicio de entrega de alimentos Delivery Hero. Las localidades de Barcelona y Berlín se ven afectadas.

La Comisión Europea está investigando una vez más al servicio de entrega de alimentos Delivery Hero por presuntas violaciones antimonopolio. La Comisión dijo que llevó a cabo inspecciones sin previo aviso de empresas de servicios de entrega en dos estados miembros. No se mencionaron los nombres de las empresas afectadas. Delivery Hero confirmó que el asunto afecta a sus propias ubicaciones en Berlín y Barcelona. La empresa coopera plenamente con las autoridades.

La empresa española Glovo también confirmó que la habían visitado funcionarios de la Unión Europea. Aún no está claro qué día, en qué otras empresas y en qué medida se llevaron a cabo los controles actuales. Los investigadores de la UE ya habían registrado las oficinas del servicio de entrega en julio de 2022. Delivery Hero y su filial española Glovo también confirmaron las búsquedas en ese momento.

Se ampliaron las investigaciones

Las autoridades antimonopolio están investigando presuntos acuerdos prohibidos de reparto de mercado. Según el anuncio de la Comisión de la UE, las investigaciones también se han ampliado para incluir el supuesto intercambio de información relacionada con la competencia y acuerdos sospechosos sobre acuerdos de no captación de empleados.

Las prohibiciones de no captación entre empleadores restringen la libre competencia. Por un lado, los empleados no obtienen las mejores condiciones posibles para su desempeño en el mercado laboral que un mercado libre puede ofrecer. La competencia entre empleadores ayuda a los empleados a mejorar sus condiciones laborales al ofrecerles salarios más altos o mejores beneficios adicionales.

Las cláusulas de no captación son un problema para las empresas porque pueden impedirles contratar a los empleados que necesitan en mejores condiciones si fuera necesario.

No se pueden sacar conclusiones sobre las prácticas reales.

Según las autoridades de competencia, las inspecciones no anunciadas son un primer paso para aclarar prácticas anticompetitivas sospechosas. La autoridad y Delivery Hero indicaron que las inspecciones en los sitios aún no han permitido sacar conclusiones sobre si la empresa realmente ha incurrido en tales prácticas. Delivery Hero tiene su sede en Berlín. Sin embargo, la empresa no dispone de un servicio de entrega propio en Alemania.

En caso de infracción de la legislación sobre competencia, las empresas están sujetas a una multa que no puede exceder el diez por ciento del volumen de negocios anual de la empresa. El porcentaje depende de la gravedad de la infracción. Según la idea de la Comisión Europea, una multa tiene en última instancia fines preventivos y, por tanto, debería conseguir dos cosas: castigar y disuadir.