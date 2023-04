Los participantes de la cuenta deben pagar; debe saber que

tz consumidor

de: carolina alemán

Muchos usuarios de Netflix comparten cuentas y contraseñas con otros para ver series y películas. Sin embargo, esto molesta mucho al servicio de transmisión; Y toma acción ahora.

Kassel: para las personas que comparten una cuenta de Netflix con amigos o familiares, las cosas pronto se pondrán serias, o más caras. Porque el gigante estadounidense del streaming ha anunciado que pronto tomará medidas decisivas contra el uso compartido de contraseñas. Debería estar listo este trimestre, es decir, a finales de junio de 2023.

Netflix quiere dificultar que los suscriptores compartan contraseñas con otros usuarios

Cualquiera que transmita películas y series como freerider en la cuenta de otro usuario tendrá que pagar más en el futuro, al menos si no vive bajo el mismo techo que el propietario de la cuenta. En este caso, pronto será necesario crear una llamada subcuenta para miembros adicionales, que estará sujeta a una tarifa. Netflix ya había anunciado consideraciones similares en 2022, pero finalmente dio marcha atrás.

El nuevo sistema ya está activo en algunos países (incluidos Canadá, Nueva Zelanda, España y Portugal). Los clientes de Netflix deben establecer su ubicación principal y controlar quién puede acceder a la cuenta a través de la página Administrar acceso y dispositivos. Los clientes deben reservar Miembros adicionales.

Las cuentas de niños solo pueden usar Netflix en un dispositivo y solo pueden crear un perfil (sin perfil de niño). Deben estar en el mismo país que la cuenta principal y obtener la oferta por la que paga el usuario principal. Esto significa: misma resolución, mismo ancho.

Innovación de fondo planificada ahora: según estimaciones netflix Alrededor de 100 millones de hogares usan credenciales de inicio de sesión para personas que no forman parte de su hogar, como un grupo en uno presione soltar para explicar. Porcentaje relativamente alto de nuevos clientes potenciales que no pagan nada por el gigante del streaming: en el primer trimestre de 2023, Netflix ganó alrededor de 232,5 millones de clientes de pago.

Las cuentas aún se pueden compartir con Netflix; Pero a un costo adicional – posiblemente desde finales de junio

Netflix quiere convertir a los usuarios gratuitos en suscriptores de pago por uso, y algo de presión desde el exterior. Al menos esa es la estrategia que planea actualmente el gigante del streaming. Por lo tanto, Netflix ahora quiere introducir medidas apropiadas en la mayoría de los países que hacen que sea más difícil compartir contraseñas. agencia de noticias alemana (dpa).

Este también debería ser el caso en Alemania antes de finales de junio. Otros países europeos ya han cambiado a un nuevo sistema de uso. En Portugal y España, por ejemplo, los usuarios adicionales fuera de su hogar pueden registrarse por separado a través de la llamada transferencia de perfil. En España, los perfiles adicionales cuestan 5,99 € y en Portugal solo 3,99 €. Para Alemania, es probable que el precio planificado dependa de la cantidad sospechosa más alta chip. Netflix no ofrece subcuentas para cuentas principales que contienen anuncios.

nación costo básico El costo por subcuenta España 12,99 euros 5,99 euros Canadá 11,11 euros 5,54 euros Nueva Zelanda 10,51 euros 4,70 euros Portugal 11,99 euros 3,99 euros Alemania 12,99 euros aún no se sabe READ Adem Karagöz quiere incursionar en la aviación con Bavarian Airlines.

Con la participación paga, Netflix promete muchas más suscripciones y más ventas

La compañía espera que las ventas crezcan en la segunda mitad de 2023. Desde 2022, la cantidad de suscriptores se ha reducido drásticamente después de que explotó en los dos primeros años de la pandemia de Corona, porque la gente se aburría al cerrar la serie transmitida.

Con tantos proveedores de transmisión como Disney, Warner y Apple, la competencia ha venido de todos lados. Netflix perdió 1,2 millones de suscriptores en la primera mitad de 2022. En Canadá, donde ya se introdujo el uso compartido de contraseñas de pago, el plan parece haber funcionado. El número de suscriptores de pago ahora es más alto que antes. tagesschau.de El escribe.

Todavía no se sabe cómo Netflix quiere controlar el intercambio de cuentas no autorizado

La compañía aún no ha proporcionado información precisa sobre cómo Netflix pretende comprobar si la cuenta se ha utilizado varias veces sin permiso. Ni siquiera se trata de cómo manejar la nueva organización de cuentas premium, en las que se pueden registrar hasta cinco perfiles y que permiten la emisión simultánea en cuatro dispositivos.

¿Transmitir a múltiples dispositivos con una cuenta? No hay problema, pero solo para personas en el mismo hogar. © Beata Zurzel / Imago

También está previsto proporcionar cuentas premium con múltiples perfiles.

A pedido de hna.de de ippen medios de comunicación Netflix aún no quiere comprometerse en este sentido y señala que la información sobre cómo planea regular las cuentas Premium aún no está disponible en detalle, pero se publicará en un futuro previsible. alto chip Con la suscripción estándar debería ser posible invitar a un usuario de otro hogar, con la suscripción premium debería haber dos usuarios que no sean del hogar. Sin embargo, hay una tarifa adicional para usuarios no domésticos.

Netflix quiere apuntarse con su colección de series y películas y ganar nuevos suscriptores

Netflix, que tiene muchas producciones originales como la popular serie de misterio “Stranger Things” o la historia romántica de “Emily en París” Un éxito internacional de gran alcance, dice que confía en las películas y series en oferta que tienen suficiente atractivo para pagar gratis a los pasajeros de hoy, según los informes. dpa. Por cierto, con algunos trucos se puede ampliar la selección en Netflix, porque Muchas películas y series de la plataforma están “ocultas”..