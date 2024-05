Los rescatistas buscan al presidente iraní Raisi

[–>

Nach dem Absturz eines Hubschraubers mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisis an Bord bleibt dessen Schicksal weiter ungewiss. Auch Außenminister Hossein Amir-Abdollahian soll sich an Bord der verschollenen Maschine befunden haben.

Am Montagmorgen hat die türkische Luftwaffe laut Medienberichten am mutmaßlichen Absturzort des Hubschraubers eine verdächtige Hitzequelle am Boden ausgemacht. Eine vom Verteidigungsministerium für die Suche nach dem Helikopter bereitgestellte Drohne habe Aufnahmen von der Stelle geliefert, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Die Koordinaten seien den iranischen Behörden übermittelt worden. Dazu veröffentlichte Anadolu ein Luftbild mit einem schwarzen Fleck, der sich deutlich von seiner Umgebung abhebt.