Louisa Neubauer: el amigo de Klamroth ‘no debería haber tenido este trabajo’

La activista climática Louisa Neubauer y el moderador “duro pero justo” Louis Klamroth son pareja. Parece que ocultó la relación de WDR.

Actualización del 20 de enero a las 10:00 horas: La relación entre la activista climática Louisa Neubauer y el moderador de Hearts Upper Fear, Louis Klamroth, se debate controvertidamente. Quizás el moderador le contó a WDR sobre la relación solo después de anunciar su nuevo rol. Ahora, el presentador comentó esto por primera vez, aunque de manera general. La vida privada del Sr. Klamroth no fue un tema en las conversaciones entre WDR y antes de que se anunciara la colaboración, el Sr. Klamroth informó a WDR a fines de agosto sobre su relación ahora pública. concentración Con.

De hecho, el Sr. Klamroth no debería haber tenido este trabajo.

Independientemente, los estándares periodísticos como en cualquier plataforma política se aplican a Klamroth. “Independencia, objetividad e imparcialidad. Esto también significa que su pareja no será un invitado en su programa. No comentaremos sobre los detalles del contrato”, dijo la emisora. fotografía Sigue siendo un problema para “todos los involucrados”. “De hecho”, dijo claramente, “el Sr. Klamroth no debería haber tenido este trabajo”.

Moderador de ‘Tough but Fair’ Klamroth: la relación no se hizo pública hasta después de que él se hizo cargo del programa

Primer informe del 19 de enero: MUNICH / BERLIN – En enero, Louis Klamroth celebró su estreno como presentador del programa ARD “Hart aber Fair”. Antes de hacerse cargo del programa de entrevistas de televisión de Frank Plasberg, el hombre de 33 años aparentemente dejó a WDR en la oscuridad sobre su relación con Luisa Neubauer.

No fue hasta diciembre que Klamroth declaró su amor por el activista climático. “Como estoy con una figura pública, creo que el público tiene derecho a saber”, dijo Klamroth en una entrevista con el portal en línea. DWDL.de.

Al parecer, el moderador “difícil pero justo” Klamroth ocultó el romance con Louisa Neubauer.

Descubra el Informe sobre el desarrollo mundial en voz alta Construir A pesar de la relación anterior con Neubauer del público. pero quizás solo después de la presentación formal de Klamroth como sucesor de Blasberg. Según el informe, el hombre de 33 años negó una pregunta sobre un posible conflicto de intereses.

Específicamente, una portavoz le dijo al periódico: “La vida privada del Sr. Klamroth no fue un problema en las discusiones entre WDR y él antes de que se anunciara la colaboración”. A finales de agosto de 2022, la presentadora informó sobre la relación con lo que hay. Probablemente sea el activista climático más famoso de Alemania. Unos días antes, el 17 de agosto, el Informe sobre el desarrollo mundial presentó a Klamroth como sucesor de Blasberg.

Duro pero justo: Louisa Neubauer no es una invitada en el programa de entrevistas políticas

Según el Informe sobre el desarrollo mundial, Klamroth descartó a Neubauer como invitado “Difícil pero justo” será. Por otro lado DWDL.de “No hace falta decir que mi pareja no será un invitado en mi programa”, dijo el moderador en diciembre.

No menos importante debido a las manifestaciones en Lützerath, Neubauer habría sido un compañero de debate objetivamente adecuado en el programa de entrevistas políticas. El joven de 26 años estuvo en las manifestaciones junto con la cara del movimiento Fridays for Future, Greta Thunberg. (mbr)

