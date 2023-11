Luchando contra el cáncer: los investigadores descubren un nuevo método de tratamiento

24vita Enfermedades

de: Judith Brown

divide

Los resultados de un nuevo estudio muestran que la activación de un receptor específico puede provocar la muerte de las células cancerosas. Esto podría usarse para tratar el cáncer en el futuro.

La quimioterapia, la radioterapia y la cirugía son métodos comunes para tratar el cáncer en el cuerpo humano. Sin embargo, científicos de EE.UU. han logrado otro avance importante en la lucha contra el cáncer. Descubrieron un mecanismo por el cual las células cancerosas se destruyen a sí mismas.

Tratamiento del cáncer: los investigadores han descubierto el mecanismo por el cual las células cancerosas se destruyen a sí mismas

La activación del receptor CD95, que desencadena la muerte celular en las células cancerosas, podría desempeñar un papel importante en nuevas opciones de tratamiento. © Biblioteca de Imágenes Científicas / IMAGO

Ella dice que los tratamientos comunes “pueden funcionar al principio, pero en algunos casos los cánceres resistentes al tratamiento reaparecen”. Centrarse en línea En un comunicado de prensa de la Universidad de Columbia. Por eso los científicos siguen buscando formas de vencer el cáncer. La activación del receptor CD95 (receptor Fas), que provoca la muerte celular, puede desempeñar un papel importante. Se encuentra en la superficie de las células cancerosas y afecta su crecimiento. Por un lado, favorece el crecimiento, pero, por otro, también puede provocar la destrucción de las células cancerosas, por lo que también se le llama receptor de la muerte.

Fue publicado en la revista especializada. naturaleza publicado Estancia Un equipo de investigadores de la Universidad de California ha podido identificar la región del receptor que hace que las células se autodestruyan. Esto se llama epítopo, es decir, una pequeña área en la superficie del antígeno. Esto puede desencadenar una determinada respuesta inmune y, por lo tanto, puede elevarse. Centrarse en línea Como la activación mediante “llave”. Según los investigadores, un arma futura contra los tumores podría ser el desarrollo de fármacos que aumenten la actividad de los receptores de la muerte.

Puede encontrar temas de salud más interesantes en el boletín informativo gratuito de 24vita, al que puede suscribirse aquí.

Investigación del cáncer: mecanismo como nueva modalidad terapéutica potencial

En combinación con la llamada terapia de células T con CAR, el mecanismo descubierto podría utilizarse como método de tratamiento en el futuro. Las propias células inmunitarias de la persona afectada se toman y modifican en un laboratorio para reconocer mejor las células cancerosas. Luego se devuelven al paciente. Lo importante aquí es aislar las células T presentes en el cuerpo y cambiarlas para que ataquen a las células cancerosas, no a las sanas.

Conozca su riesgo de cáncer: once alimentos que pueden promover el crecimiento tumoral Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.