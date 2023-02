Magic Eraser ahora también para otros smartphones

Google quiere sumar puntos con su smartphone de la casa, el Google Pixel, con funciones interesantes y, sobre todo, exclusivas. Uno de ellos es el llamado borrador mágico. Esta es una herramienta que puedes usar, por ejemplo, para eliminar extraños de tus fotos como por arte de magia. Esto ahora también debería estar disponible para otros dispositivos de la serie Pixel, pero también para otros teléfonos inteligentes Android e incluso dispositivos iOS.

Se activará Magic Eraser para Google Pixel

El “borrador mágico” de Google Pixel es un punto de venta de teléfonos inteligentes único y popular por una razón. Después de todo, el grupo tecnológico se refiere repetidamente a la herramienta, que forma parte de la aplicación Fotos, en la publicidad de su propio dispositivo. El corazón de Magic Eraser es la inteligencia artificial. Esto utiliza un algoritmo complejo para reconocer objetos y personas en las fotos. Luego puede filtrarlo, seleccionarlo y eliminarlo por completo de la foto. Esto es muy práctico, sobre todo si alguien se ha colado en una foto que no te pertenece. Por lo tanto, Google ha creado una alternativa sencilla a la edición de fotos a veces complicada con herramientas como Photoshop u otro software profesional.

Pero como parte de las nuevas funciones, Google no solo quiere activar el borrador. Además, otras características prácticas también deben incluirse en la solicitud. Además de los efectos de video HDR, ahora también debería ser posible crear collages de fotos. Pero no todos los propietarios de dispositivos Android aprovechan la nueva funcionalidad. Google mismo Anuncia que “La funcionalidad mejorada de Google Photos estará disponible para más teléfonos inteligentes Pixel y miembros de Google One en Android e iOS. Además, los suscriptores de Google One obtienen envío gratuito en pedidos de impresión”. Por lo tanto, no hay forma de suscribirse al servicio premium o comprar un Pixel.

¿La potencia del hardware de Google Pixel es innecesaria?

Sin embargo, el lanzamiento debería dejar un mal sabor de boca para los compradores existentes de Google Pixel 7 y Google Pixel 7 Pro (probado). Después de todo, siempre dio la impresión de que era un chip tensor que trabajaba exclusivamente en píxeles lo que hacía posible tales características. Este celebró su estreno en Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro (prueba). Aquí es donde se utilizó Magic Eraser por primera vez. Pero la alegría debería ser grande por parte de otros propietarios de dispositivos Android e iOS. Después de todo, las características son muy prácticas. Pero, ¿cuáles son exactamente los dispositivos compatibles? Primero, Google está ampliando la disponibilidad a otras generaciones de Google Pixel. Además, todos los dispositivos Android e iOS con una suscripción a Google One pueden usar Magic Eraser. Si ese es el caso, entonces todo lo que necesita es la última versión de la aplicación Fotos y está listo para comenzar.