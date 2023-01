Malas noticias en Saarlouis

Sarlouis El futuro de los 4.000 empleados de Ford sigue abierto. El comité de empresa espera una negociación exitosa de la planta de Saarlouis. Pero también se están acumulando nubes oscuras en Colonia.

¿Se enfrentan los empleados de la planta de Colonia de Ford a una reducción de personal? Al menos eso es lo que sospecha Markus Thall, jefe del comité de empresa de Saarlouis, en una carta a los trabajadores. La empresa ha sido marginada por algunos tomadores de decisiones debido a una mala gestión y ahora necesita ser regulada. Esto no significa nada más que una reducción de personal. Es por eso que la fuerza laboral del sitio de Colonia se reúne para una reunión de trabajo extraordinaria el 23 de enero.

En la búsqueda de inversores, el consejo empresarial aún no ha podido dar ningún resultado. En diciembre, se dijo que había 15 partes involucradas en el sitio de Sarlo. Pero la búsqueda es “un proceso muy intenso” y no hay compromiso ni declaración de intenciones por parte de un potencial inversor. Sin embargo, Thale ya no asumió que intervendría un inversor que mantendría todos los puestos en Ford y los proveedores.