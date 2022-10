Mallorca es (s) Cook: Llena la vitamina D de Mallorca con tu comida energética

Beber vitamina D en Mallorca

Atrás quedaron las cálidas tardes de verano y el sol. Cuando el reloj retrocede a finales de octubre, ya es de noche alrededor de las 5 de la tarde. La deficiencia de vitamina D se cierne sobre nosotros.

¿Qué puedes hacer al respecto?

Farmacia – ¿Tragar oleofato? Elegí otra alternativa:

Vaya a Mallorca: deje que el sol llene su almacén de vitamina D gratis mientras camina y coma delicias de Mallorca en lugar de Olivate: Esta fue la segunda vez que mi esposo y yo fuimos a Mallorca en otoño. Durante nuestras vacaciones de senderismo en la hermosa isla Balear pudimos tomar mucho sol.

Al mismo tiempo, nuestras vacaciones de senderismo también se basaron en el lema “Mallorca es cocina(s) culinaria(s)”.

Así que pude hacer dos cosas favoritas:

Haz ejercicio al aire libre y

Disfrute de lo que su corazón desea: comuníquese de manera óptima.

él tiene que

El punto de partida de nuestro primer viaje de senderismo fue Sóller, un pequeño pueblo rodeado de montañas en el oeste de la isla. En el libro de imágenes de Finca C’an Quatre encontramos la casa de vacaciones perfecta.

Cala Fornells

La segunda vez que vacacionamos en Cala Fornells en el suroeste de la isla. El hotel estaba en una hermosa bahía. Aquí casi puedes saltar al agua desde el balcón.

Disfruta del senderismo

Los guías turísticos perfectos nos acompañaron cada vez en nuestro divertido viaje.

Cumplió todos los deseos y respondió pacientemente a nuestras preguntas.

Aprendimos mucho que no se encuentra en ninguna guía de viajes.

Casi todos los días había un paseo selecto por el hermoso país.

Caminamos entre mandarinos, limoneros, naranjos y olivos.

Nos bañamos en calas semidesiertas.

El picnic también era imprescindible.

Aspectos destacados y hábitos alimenticios.

Me quedaban muchas cosas nuevas por descubrir.

Resaltando uno sigue al otro:

Vi árboles de fresa por primera vez.

Descubrí los algarrobos. La goma de algarrobo se extrae de la pulpa.

Conocido como un aditivo alimentario bajo la etiqueta E410.

Como extra después del recorrido hubo una parada con los platos típicos mallorquines de la zona.

O hubo un gran paseo.

Hurra, a los mallorquines les gusta comer, como a mí, en buena compañía, a gran escala y en muchos platos.

El almuerzo es tarde, alrededor de las 2 p. m., y la cena comienza alrededor de las 9 p. m. para los lugareños.

Una vez se nos permitió balancear la cuchara de cocina hacia nosotros mismos y preparar un menú de seis platos.

Si te gusta cocinar para ti, lo mejor que puedes hacer es obtener una visión general de los programas de cocina en el mercado semanal: ¡fue un experimento!

Una pequeña selección de especialidades maloquinas

El día comienza con un buen café solo.

Esto corresponde aproximadamente a nuestro espresso.

Servido con jugo de naranja fresco.

Las naranjas estaban ubicadas en el Valle de Sóller, justo afuera de la puerta principal.

Se sirve con ensaimada, que es una masa dulce para el desayuno.

La ensaïmada de Mallorca (de saïm, manteca de cerdo) es un producto de indicación geográfica protegida.

Hicimos este postre como postre mientras cocinábamos juntos y lo rellenamos con queso crema, azúcar y canela.

aceitunas y miel

Los olivos se pueden ver por toda Mallorca.

Se utiliza principalmente para producir aceite de oliva.

Las aceitunas se comen como guarnición casi a cualquier hora del día o de la noche.

La miel de Mallorca es muy popular y suele comerse con queso.

También se utiliza para encurtir frutas secas, nueces y semillas.

platos tradicionales

Cocina rústica mallorquina.

Hay muchos platos de campo: conejo, cordero, lechón o cochinillo, muchas veces a la parrilla.

Servido con una variedad de verduras.

El pescado a menudo se importa a Mallorca desde el continente.

En las zonas costeras, también se puede disfrutar de pescado fresco.

La sopa mallorquina es un guiso envuelto en carne.

Como alternativa, hay una “calderita”, un guiso con mariscos o langostas, así como tomates, cebollas y pimientos.

Otra especialidad es la soprasada, que es un embutido elaborado con el “cerdo negro” local.

Son criados y alimentados en Mallorca de forma tradicional.

La Suprasada de Mallorca es también Denominación de Origen Protegida.

La cazuela de verduras mallorquina se compone de berenjenas, pimientos, patatas, tomates y ajos.

Tombet se come en Mallorca en verano como plato principal ligero con pan mallorquín rústico sin sal.

También se puede servir frío como aperitivo o como acompañamiento de pescados, carnes o huevos.

tapas

Las tapas suelen acompañar a una bebida que se toma de pie.

Si quieres disfrutar de porciones más grandes sentado, ¡pide la “Ración”!

Por ejemplo tortillas (tortilla de patata),

Albóndigas (albóndigas),

aceitunas, pimientos de padrón,

Patatas bravas (papas fritas con salsa picante)

Alioli = “mayonesa española” (leche entera, aceite vegetal, sal y ajo),

Cerdo Serrano o

Camarones al ajillo.

Esto se disfruta mejor con una copa de vino.

Hay una variedad de muy buenos vinos blancos, tintos y rosados.

Idealmente, debe visitar una bodega seguida de una cata de vinos.

No nos privamos de este placer en ninguna de las dos vacaciones.

Payella

¡Mallorca sin paella por supuesto que no es posible! Nos invitaron a una deliciosa paella después de una caminata en una finca privada.

Lo más bonito además de la paella, recién preparada según una receta tradicional, es la vista de ensueño del Port de Sóller.

Hierbas

Después de la comida se puede disfrutar del licor de hierbas llamado “herbas”, típico de Mallorca.

Está hecho de anís.

Al agregar varias hierbas, algunas de las cuales también se usan en medicina, hay muchos sabores, desde dulces hasta semisecos y secos.

Medicina para los excursionistas cansados. 😊

Los dulces son imprescindibles

Mallorca es famosa por sus decenas de millones de almendros.

Las almendras se utilizan en muchos productos y platos diferentes. Por ejemplo la famosa tarta de almendras Gato Almirada Servido con helado de almendras y un poco de licor de almendras.

Servido con helado de almendras y un poco de licor de almendras. Gracias a los numerosos limoneros, existe otro postre típico: el mallorquín pastel de limón . Se sirve frío y caliente del horno.

. Se sirve frío y caliente del horno. los Crema Catalanaun tipo de budín de crema, cubierto con una capa dura de caramelo, se puede encontrar en casi todos los menús.

conclusión

Después de estas vacaciones, mis tanques de energía y vitamina D se llenaron.

Así que estoy bien preparado para los días grises y húmedos que se avecinan.

Podré contar con los recuerdos y el “equipaje extra” que traje conmigo por un tiempo.

Debido a la ardua caminata, ¡pero no todo es tan malo!

Receta

Bámboli

Pa amb oli (Inglés: pan con aceite) es uno de los platos más comunes en la cocina mallorquina. Está hecho con ingredientes básicos simples como pan sin sal, tomates ramali, aceite de oliva de alta calidad, sal y ajo.

No necesitas más. Además, no hay límites en la elección de toppings cuando se trata de creatividad e imaginación: verduras a la plancha, queso, embutidos, jamón, aceitunas, alcaparras o pescado, etc.