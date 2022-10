Smash es la palabra juvenil de este año: ¿qué significa?

Smash es la palabra juvenil del año. También puedes elegir entre ‘actores’ y ‘masivo’.

En una entrevista con nuestros editores, un experto en idiomas explica qué significan estas palabras, cómo afectan el idioma alemán y qué palabras pueden esperar escuchar los jóvenes en los próximos años.

Sra. Pauly, ‘Smash’ es la palabra juvenil del año. Este término no significará nada para muchas personas. que es todo esto

Más sobre sociedad y psicología

Marina Pauli: Personalmente, encuentro a Smush el más interesante. Desde un punto de vista gramatical, se puede utilizar en todas las variantes posibles. “Smash” se puede usar como adjetivo: “Está totalmente destrozado”. También funciona como sustantivo: “dude crush”. O como verbo: “Quiero aplastarlo”. Puedes imaginar el significado de Tinder: en una plataforma de citas, puedes deslizarte en una dirección u otra, dependiendo de a quién encuentres bueno o malo. En inglés, aquí se usa el término ‘smash or pass’, es decir, ‘me gusta o no me gusta’. Así que alguien publica una foto de un hombre o una mujer y pregunta “¿aplastar o pasar?” , que significa “¿Encuentras a la persona atractiva o no?”

También puedes elegir entre ‘actores’ y ‘masivo’. ¿Qué significa la palabra “fabricante”?

Creo que puedes entender eso muy bien. Esta es una persona que se ocupa de algo, hace algo y no duda. Es una palabra simple y clara que no necesita mucha explicación. Vivimos en una cultura donde a la gente le gusta mantener las cosas abiertas. El actor es todo lo contrario.

¿Y cómo lo hizo “sin fondo” al elegir las palabras de los jóvenes?

Este es un caso típico en el que una palabra ya existente se interpreta y se usa de manera ligeramente diferente y se usa como una exageración. En el lenguaje de los jóvenes, significa algo increíblemente malo.

¿Cuáles son las características del lenguaje de los jóvenes en general?

La forma de hablar de los jóvenes se está desarrollando con especial rapidez. Se crean nuevas palabras y, un poco más tarde, vuelven a pasar desapercibidas. La característica general del lenguaje juvenil es el uso de muchas exageraciones y la redefinición, interpretación y uso de palabras conocidas. Estas son palabras familiares, pero como adulto ya no entiendes su significado porque se usan en un contexto diferente. Esto también es evidente en expresiones como “bottomless” o “actor”, que se ubicaron entre las 3 mejores selecciones de palabras juveniles del año que tienen su origen en alemán.

El lenguaje siempre está cambiando. Eso se puede ver muy bien al hablar de sexo. ¿En qué medida el lenguaje de los jóvenes juega un papel en el desarrollo?

Hay algunas palabras en nuestro uso que fueron el lenguaje de la juventud y luego echaron raíces. Estoy pensando en la palabra “cool”, que una vez fue pronunciada por los jóvenes. También hay palabras que están experimentando un renacimiento, como el regreso de la moda. Una de mis palabras favoritas es “Knorke” en Berlín. En realidad, se remonta a los años 2000 y 1920 y en algún momento. Pero, por supuesto, también hay palabras que se usaron durante un breve período y luego desaparecieron nuevamente. Esto es exactamente de lo que se trata el lenguaje juvenil: nuevas palabras entran en el vocabulario y algunas se quedan con nosotros.

Cada año se elige una nueva palabra juvenil del año, y cada vez hay mucho para elegir. ¿Cómo se añaden tantas palabras nuevas en tan poco tiempo?

El lenguaje de la juventud siempre ha existido. Sin embargo, el hecho de que las nuevas palabras se propaguen cada vez más rápido entre los jóvenes se debe al cambio técnico. Tenemos un flujo masivo de información en estos días. Alguien en los EE. UU. publica algo en Tiktok o Instagram y usa una palabra determinada. A veces, solo lleva unos minutos volver a publicarlo y que otros lo recojan. A través de las redes sociales, las tendencias y las palabras se difunden más rápido. El flujo también contribuye a esto. Netflix y compañía están trabajando. en la creación de nuevas direcciones. Absorbemos la información más rápido y la difundimos más rápido, lo que significa que el lenguaje se difunde más rápido.

Lea también: Cajas de botín: se necesita más protección para niños y jóvenes

El idioma de los jóvenes de hoy a menudo toma palabras del inglés. ¿Es esto debido a las redes sociales y la industria del cine?

Claramente: Sí. Solíamos ver la televisión cuando éramos niños y el contenido era alemán. Gracias a Internet, las redes sociales y los servicios de transmisión, los jóvenes se están familiarizando con el inglés a una edad temprana. Las palabras individuales en inglés ya están tan integradas en nuestro uso diario del idioma que ya no se consideran palabras extranjeras.

¿Hay otras influencias lingüísticas?

Muchos términos provienen de la industria de los videojuegos. Por ejemplo, algunos juegos se desarrollaron en Japón o Corea del Sur. Por esta razón, más palabras de otras lenguas extranjeras pueden fluir al idioma de los jóvenes en los próximos años.

¿Por qué existe un lenguaje juvenil en absoluto?

El objetivo principal del lenguaje juvenil es el auto-discernimiento. Esto no es nada negativo. Los jóvenes construyen una identidad en su grupo y usan solo palabras que conocen, su símbolo o los jóvenes en su conjunto como grupo. A veces hay demarcación territorial.

Muchos adultos lo saben: utilizan palabras del lenguaje de la juventud y un día se dan cuenta de que se han perdido las últimas tendencias. ¿En qué momento ya no eres parte del lenguaje juvenil?

No hay límites de edad. Tiene mucho que ver con el lugar en el que te encuentras en tu vida en este momento. ¿Sigo yendo a la escuela, estoy en la universidad, recibo formación profesional, ya estoy trabajando? Afecta mucho más cuando usas cualquier idioma que la propia edad.Básicamente, la mayoría de la gente comienza a usar el idioma de los jóvenes a la edad de once o doce años. Y en algún momento simplemente se debilita y ya no está actualizado, conservamos algunas palabras de nuestra juventud y las seguimos usando en nuestro círculo de amigos.

¿Significa eso que los adolescentes que actualmente usan palabras como “sin fondo” o “actor” las seguirán usando dentro de 20 años?

No hay una respuesta universal. Puede comparar el lenguaje con la moda u otras tendencias. Probablemente nadie sabrá nunca por qué esta palabra, esta moda, este peinado se ha vuelto tan popular. Algunas palabras vuelven a desaparecer, otras permanecen. Podemos pensar en nosotros mismos como jóvenes: ignoramos la mayoría de las palabras para diferenciarnos nuevamente. Pero vamos a ver qué pasa “infinitamente” en 30 años.

Lea también: Del miedo a la guerra a la ansiedad por la pobreza en la vejez: por eso tantos jóvenes viven en ‘modo de crisis permanente’

Algunos de los términos usados ​​por los jóvenes parecen particularmente inusuales y curiosos para los adultos. ¿Se ha vuelto más extremo el lenguaje juvenil o afectó a los adultos de la misma manera que cuando éramos adolescentes?

El lenguaje de los jóvenes parece más exótico a medida que envejecen. En generaciones pasadas teníamos muchas palabras del idioma inglés. Si nos fijamos en las generaciones mayores, tal vez personas de 60 años, entonces en Alemania tenemos muchas personas que crecieron sin hablar inglés y hablan poco o nada de inglés. Palabras así les parecen doblemente ajenas porque por un lado no entienden el idioma de los jóvenes y por otro no entienden el inglés. Si ya no eres parte de este grupo, definitivamente no puedes seguir el ritmo.

Los jóvenes se distinguen y los adultos ya no pueden seguir el ritmo. Pero algunos padres se esfuerzan por captar el vocabulario de sus hijos…

Maren Pauli Lingüista. © Babel

Aunque no soy un consejero de crianza, no animo a los padres a hacerlo. Los niños y los jóvenes no utilizan el lenguaje de la juventud con intención maliciosa, sino simplemente para distinguirse. No se recomienda que los adultos se adapten. Por supuesto, lo que puedes hacer es buscar en Google estas palabras para entender realmente lo que significan. ¿Qué quiere decir mi hijo cuando dice: “Este lugar no tiene fin” o “Este hombre está roto”? Si entiendes eso, se ha hecho mucho porque puedes responder a ello.

Qué esperar: ¿cómo evolucionará el lenguaje de los jóvenes en los próximos años?

Creo que las apps, los juegos y las series van a tener un gran impacto en el lenguaje de los jóvenes. La tendencia sigue yendo rápido, ya que verás muchas palabras nuevas cada año. El idioma inglés seguirá teniendo un gran impacto en los próximos años. ¿Pero quién sabe? Quizás habrá más influencias de otros idiomas. En cuanto a las palabras en sí, la jerga adolescente se refiere a los temas de los que hablan los adolescentes: citas, fiestas, ver telenovelas y películas y relajarse. Entonces las palabras de los jóvenes se refieren principalmente a actividades recreativas.

Sobre el experto: Maren Pauly es experta en idiomas en la plataforma de aprendizaje de idiomas Babbel. Antes de eso, estudió lingüística y trabajó, entre otras cosas, como profesora y periodista en Alemania y Japón. Marine Pauly puede comunicarse en ocho idiomas.