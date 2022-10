Más dañino para el clima que el dióxido de carbono: misterioso aumento récord del metano atmosférico

Junto al dióxido de carbono, el metano es uno de los gases de efecto invernadero más problemáticos. Y recientemente, su concentración en la atmósfera ha aumentado más que nunca desde que comenzaron los registros. Los investigadores se enfrentan a un dilema. Pero al menos tienen una idea de de qué región del mundo proviene el exceso de metano.

Desde que comenzaron las mediciones sistemáticas hace casi 40 años, la fuerte concentración del gas de efecto invernadero metano en la atmósfera no había aumentado tanto como en 2021. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) en Ginebra está desconcertada: “La razón de este aumento inusual es no está claro que parezca deberse tanto a procesos biológicos como hechos por el hombre”.

La concentración de metano atmosférico alcanzó un nivel alto en 2021, al igual que el dióxido de carbono y el óxido nitroso, ambos desde que comenzaron las mediciones de estos gases de efecto invernadero. El presidente de la OMM, Petteri Taalas, dijo en Nueva York que había señales de que las concentraciones de metano estaban aumentando “procedentes fuertemente de los trópicos donde hay humedales”. Además, el metano también proviene de actividades agrícolas. Sin embargo, hay “una tendencia hacia el aumento de las emisiones de fuentes naturales, pero no tenemos cifras muy fiables”.

El metano (CH4) es el segundo mayor contribuyente al cambio climático después del dióxido de carbono (CO2). Se crea donde la materia orgánica se descompone en ausencia de aire. Es 25 veces más dañino para el clima que el dióxido de carbono, pero permanece en la atmósfera por mucho menos tiempo. En el caso del metano, son unos buenos diez años, y en el caso del dióxido de carbono, una gran proporción sigue en la atmósfera incluso después de siglos.

16% del efecto del calentamiento global

El dióxido de carbono contribuye con aproximadamente dos tercios del efecto invernadero, el metano con un buen 16 por ciento y el óxido nitroso con un 6,5 por ciento. Todos los gases de efecto invernadero combinados han llevado a un aumento de la temperatura global promedio de 1,1 grados desde finales del siglo XIX. En Alemania fue de 1,6 grados. Talas también vio algo positivo en este desarrollo: el mundo actualmente no está en camino de alcanzar el objetivo de París de 1,5 grados, sino de 2,5 grados, pero: “La buena noticia es que ya no nos dirigimos hacia los tres o cinco grados”. .” El mundo está comenzando a moverse en la dirección correcta, pero no lo suficientemente rápido.

Campos de arroz en la isla indonesia de Bali: los investigadores miden un aumento en las concentraciones de metano, especialmente en los trópicos. (Foto: www.imago-images.de)

Según estimaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la concentración global promedio de metano aumentó de 18 a 1908 partes por mil millones (ppb) en 2021. En el año anterior, el aumento de 15 partes por mil millones estuvo muy por encima del promedio. -término. 1908 ppb es el 262 por ciento de los niveles preindustriales.

Gran parte puede provenir de humedales y campos de arroz, escribe la Organización Meteorológica Mundial en su Boletín anual de gases de efecto invernadero. No está claro si esto se debe al cambio climático, por ejemplo, porque los humedales son cada vez más húmedos y cálidos. Cuanto más caliente está la materia orgánica, más rápido se descompone, y la hidrólisis sin oxígeno aumenta las emisiones de metano.

¿”Variabilidad anual normal”?

Pero la Organización Meteorológica Mundial también escribió: “El aumento dramático también podría deberse a la variación anual natural”. En el caso del CO2, el aumento de concentración de 2020 a 2021 fue superior a la media de los diez años anteriores. La concentración aumentó en 2,5 a 415,7 partes por millón (partes por millón – partículas de dióxido de carbono por millón de partículas) en 2021. Esto corresponde al 149 por ciento del nivel antes de que comenzara la industrialización alrededor de 1750.

El dióxido de carbono se produce, por ejemplo, al quemar carbón, petróleo y gas, producir cemento y otros procesos industriales y al destruir los bosques. Dependiendo de las estaciones de medición y los métodos de cálculo, los valores de la OMM se desvían ligeramente de la información proporcionada por la NOAA, por ejemplo. La Organización Meteorológica Mundial forma un promedio de mediciones de varias estaciones.