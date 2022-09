Mark Forster lanzó una tendencia especial

El cantante y entrenador de “The Voice”, Mark Forster, de repente se convirtió en un meme en Tiktok y Twitter; no está claro qué hay exactamente detrás de esto.Foto: www.imago-images.de / imago

El cantante pop y entrenador de “The Voice” Mark Forster hará exactamente eso Internet Siempre el blanco de la burla – después de todo, es Música El gusto y la apariencia de todos no son bien recibidos por todos. Sin embargo, por ahora, los comentarios anti-Forster se están apoderando de Internet y sin razón aparente. Ha comenzado una reacción en cadena en Tiktok, que ahora también está aumentando Gorjeo untado.

“Mark Forster es el hombre…”

El nuevo meme de Mark Forster funciona así: La persona comienza la oración con “Mark Forster es el tipo…” y luego la termina como mejor le parezca. Los resultados no son consistentemente del todo buenos. La mayoría de los comentarios se refieren a clichés burgueses. Algunos ejemplos de la curiosa tendencia de las redes sociales:

“Mark Forster es el tipo de persona que publica la cuenta regresiva de su cumpleaños en su historia”.

“Mark Forster es el tipo que dice: ‘El perro en la sartén se vuelve loco’ cuando ve algo increíble”.

“Mark Forster es el tipo que conduce a 29 km/h en la zona 30 para estar seguro”.

Mark Forster es el hombre que dice ‘el viaje es la recompensa’.

“Mark Forster es el hombre que espera 30 minutos después de comer antes de volver al agua”

El operador de tendencia de Forster no está claro: los fanáticos lo esperan

Pero, ¿qué hay realmente detrás de esto? De hecho, no está del todo claro por qué se inició el procedimiento en primer lugar. Una razón específica, por ejemplo, una apariencia particularmente vergonzosa para la audiencia de 39 años, al menos no está clara. Forster actualmente puede ser considerado un entrenador en The Voice, pero no ha sido más o menos notable que en temporadas anteriores.

También interesante: Sarah Engels comparte noticias inquietantes

Algunas personas también están perplejas en las redes sociales de donde provienen todos los comentarios de Forster-Diss, algunos incluso muestran lástima por el cantante. Por ejemplo, un usuario dice: “Puedes acusar mucho a Marc Forster (música pop horrible, sin sentido, felicidad constante e inexplicable), Pero lo que sucede bajo el hashtag es totalmente innecesario.“

Además, circulan teorías concretas sobre de qué se trata el meme. usuario Se especula que incluso el Team Forrester podría estar detrás para llamar la atención sobre la estrella.: “Creo que su marca está realizando una campaña de concientización para que la gente hable de él y pronto comenzará de nuevo con un toque de autoironía. [sic]Por supuesto, tales suposiciones deben tratarse con cautela.

Por cierto, el propio Forster aún no se ha pronunciado sobre el meme, aunque sí habló al respecto. aficionados Ya se ha llamado la atención sobre esto. “Lo malo ahora es el meme de Tiktok”, escribió un usuario en la última publicación de Instagram de la cantante. Aquí, también, se pueden encontrar varias oraciones “Mark Forster es …” en los comentarios.