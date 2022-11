Mark Forster se lesiona en el final de ‘La Voz de Alemania’

Mark Forster tenía motivos para celebrar en el final de “The Voice”.Foto: ProSieben / SAT.1 / Claudio Pflug

El gran concierto final “La Voz de Alemania” se llevó a cabo el viernes por la noche. Aquí Julian Portner, Tamo Forster, Basti Schmidt y Annie Ogrizzino lucharon por la victoria. El talento para el canto tuvo que trabajar duro y tratar de ser parte de su actuación. estrellas persuadir. Por cierto, esta vez cantaron no solo con sus entrenadores, sino también con otros grandes de la música.

Zoe Weiss, Alfaville, Conchita Wurst y Nico Santos vinieron al estudio para ello. Callum Scott también fue parte de la fiesta. Parte de la victoria es un sencillo conjunto con el cantante llamado “Run With Me”. Esto debería mostrarse en todo el mundo. Pero hasta que finalmente se encontró la voz de Alemania, hubo otro problema completamente diferente. Mark Forster de repente se quejó de dolor en el espectáculo.

Mark Forster se lesionó el labio

A las 8:50 p. m., Mark compartió repentinamente una foto en su cuenta de Instagram. Puedes verlo pegando su labio a la cámara. el escribio: “vive en Televisión Abre tu labio: mira”. Marque la página oficial de “La Voz de Alemania”. Por supuesto, esto no pasó desapercibido en el programa.

Mark Forster mostró su labio aquí.Foto: Instagram / Marc Forster

Poco después de que Mark compartiera la foto en su cuenta, la pequeña lesión del artista también fue un problema al final. Thor Schullerman lo hizo después de la actuación de Stephanie y Basti. El presentador dijo: “¿Podemos explicar una cosa muy brevemente antes de continuar? Simplemente no lo dijimos: Mark Forster se cortó el labio por delante. ¿Estás bien?” Sin embargo, exactamente cómo sucedió esto no estaba claro.

Mark le explicó a la cámara: “Mira, de verdad. Aquí hay un primer plano de mi madre”. No quiero hacer gran parte de todo el espectáculo”. “No, no quieres eso. Dijiste que me querías de vuelta”, dijo Thor con sarcasmo. “Estoy reteniendo sangre, no quiero sangrar por todas partes aquí”, dijo Mark con un guiño.

En cualquier caso, no podría ser tan malo, enfatizó Thor: “Lástima ya basta, no seguimos contigo en el equipo, sino aquí con Rhea”. De todos modos, la lesión leve pronto se olvidó, porque Mark Forster ya había logrado ganar por primera vez con su pupila Annie.

El talento de 21 años logró hacerlo realidad con el 42 por ciento de los votos de la audiencia. Julián terminó en segundo lugar, seguido por Tamo y Basti. Annie estaba sorprendida y no podía hablar especialmente sobre la victoria.