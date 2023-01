Más de 15.200 puntos: el DAX toma impulso

Informe del Mercado



A partir del 17/01/2023 16:28

El DAX se está beneficiando de la vuelta de los inversores estadounidenses y vuelve a tomar fuerza por la tarde. A pesar del repunte reciente, la disposición de los inversores a vender sigue siendo baja.

Después de un negocio en gran medida tranquilo hasta el momento, el DAX se está moviendo nuevamente por la tarde y por encima de la marca de 15,200 puntos. En particular, se produce después de que la acción tecnológica estadounidense Nasdaq abriera al alza. El rango de cotización está entre 15.083 y 15.272 puntos y, por lo tanto, se mantiene en un nivel alto. Desde principios de año, el índice adelantado ha aumentado más del 9,0 por ciento.

El regreso de los inversores estadounidenses que estuvieron ausentes durante las vacaciones de ayer se está haciendo sentir después de que los inversores se pusieran en espera tras el repunte. El principal índice alemán fue más fuerte ayer en un 0,3 por ciento. Cerró en 15.134,04 puntosEl viernes, hubo un ligero aumento del 0,2 por ciento en el marcador de la Bolsa de Valores de Frankfurt.

“Los mercados de acciones han comenzado bien el año porque suponen que las tasas de interés no subirán tanto como se temía e incluso podrían caer en el transcurso del año”, dijo el analista de mercado Craig Erlam de la casa de comercio Oanda. Si bien esto parece razonable en los EE. UU., puede que no sea el caso en Europa, donde los responsables políticos parecen estar muy lejos de considerar que el ciclo de endurecimiento se ha completado.

“El índice bursátil alemán se mantiene por encima de la marca de 15.000, lo que es una señal fuerte después de haber subido 1.100 puntos desde principios de año”, dijo el analista de inversiones Jürgen Molnar de la correduría RoboMarkets.

Temporada de informes en el punto de mira

La temporada de informes de la compañía, que ya ha comenzado, al menos en los EE. UU., podría proporcionar un nuevo impulso. Los inversores estarán atentos a si, y cómo, la política de endurecimiento de los tipos de interés de los bancos centrales ha afectado a los balances del sector empresarial. En el negocio diario, el mercado también espera más investigación. Davos, donde se encuentra actualmente el Foro Económico Mundial tiene lugar

Los analistas técnicos advirtieron recientemente sobre la sobrecompra en el mercado de valores. Por lo tanto, una corrección no sería inusual, incluso si no hay signos de una tendencia de venta más fuerte. “Se están acumulando señales de una corrección”, dice Christian Henke, observador de mercado de IG Markets. “Pero la toma de ganancias a corto plazo no sería tan mala. En cambio, los inversores parecen estar esperando que comience la consolidación”.

La escala ZEW está aumentando rápidamente

Sin embargo, es cuestionable si los inversores tendrán esa oportunidad de ingresar al mercado. A medida que el estado de ánimo en el mercado de valores mejora cada vez más: los profesionales del mercado de valores son más optimistas sobre la economía en Alemania que en el pasado y están dejando de lado sus grandes temores de recesión. Una medida de evaluación de la economía en los próximos seis meses saltó 40,2 puntos a 16,9 puntos en enero, informó el Centro de Investigación Económica Europea de Mannheim (ZEW). Por primera vez desde febrero de 2022, el índice vuelve ahora a territorio positivo.

Actualización de economía del 17/01/2023 Klaus Rainer Jakisch, RRHH 17.1.2023 09:46

China ya no crece tan fuerte Por el contrario, China informa datos económicos relativamente débiles. El país asiático no cumplió su objetivo de crecimiento el año pasado. Como anunció la Oficina de Estadísticas de Beijing, la La segunda economía más grande aumentó un 3% respecto al año anterior. El gobierno había establecido un objetivo de alrededor del 5,5 por ciento para 2022. En 2021, la economía china creció un 8,4 por ciento. El número de accionistas en Alemania alcanzará un nivel récord en 2022 Es probable que aumente el interés por lo que sucede en los mercados financieros, porque Alemania lo hizo El mayor número de accionistas como nunca antes. En promedio, 12,89 millones de personas en Alemania tenían acciones, fondos de acciones y/o fondos cotizados en bolsa (ETF) en sus carteras el año pasado, según el cálculo del Deutsches Aktieninstitut (DAI). Esto superó ligeramente el récord anterior de 2001 (12,85 millones).

Nsdk para escalar Los principales índices estadounidenses abren mixtos después del feriado. El Dow Jones líder fue más débil en alrededor de un 0,3 por ciento. La Bolsa de Valores de Tecnología Nasdaq subió un 0,6 por ciento, y el índice Standard & Poor’s 500 también subió un 0,3 por ciento. READ Cafeteras Black Friday: estas cafeteras están en exhibición Sin embargo, el sentimiento industrial en el estado de Nueva York, que cayó en enero a su nivel más bajo desde mayo de 2020, está teniendo un efecto moderador, según el índice Empire State del banco central regional. Por otro lado, los analistas esperaban un aumento en el promedio. entrar como el viernes Resultados bancarios mixtos.

Goldman Sachs decepcionado El banco de inversión Goldman Sachs entregó un informe trimestral sorprendentemente débil. Cada vez está más claro, sobre todo, que la banca de inversión tradicional, que incluye el apoyo a empresas con salidas a bolsa así como adquisiciones y fusiones, no ha tenido tan buenos resultados en el último trimestre. Es un importante trabajo seminal para Goldman. Aquí es exactamente donde otros bancos de inversión han caído en tiempos difíciles. Pero en Goldman, hubo pérdidas en la banca minorista y mayores provisiones para préstamos. A pesar de la fortaleza del negocio, las ganancias cayeron un 66 por ciento a $1.3 mil millones. La participación contenida en Dow Jones perdió casi un cuatro por ciento en la apertura.

Morgan Stanley en el panorama Incluso con el banco de inversión Morgan Stanley, las ganancias del último trimestre cayeron significativamente, 41% a $2,11 mil millones. Sin embargo, el resultado fue superior a las expectativas de los analistas. En el comercio en particular, Morgan Stanley ha podido aprovechar la turbulencia de los mercados bursátiles y, por lo tanto, mitigar algunas de las caídas en la banca de inversión tradicional. El cambio en las tasas de interés en los Estados Unidos, el entorno económico en deterioro y la incertidumbre geopolítica resultante de la guerra de Ucrania han llevado a muchas empresas a abstenerse de adquisiciones y fusiones por el momento. Las ganancias por acción en promedio fueron de $1.31. Por otro lado, los analistas esperaban solo $ 1,19 y las ganancias por acción en promedio de $ 1,31 estaban en los libros. Por otro lado, los analistas esperaban solo $1.19. “Obtuvimos resultados sólidos en el cuarto trimestre en un entorno de mercado desafiante”, dijo el director ejecutivo James Gorman.

TUI está abierto a un nuevo colaborador importante TUI está abierto a un nuevo colaborador importante. Cuando se le preguntó si el grupo de viajes estaría interesado en un accionista, el CEO Sebastien Eppel respondió: “La respuesta es relativamente sencilla: sí”. Al oligarca ruso Alexei Mordashov, que posee alrededor del 30 por ciento de las acciones de TUI, no se le ha permitido acceder a su grupo de acciones debido a las sanciones de la UE contra Rusia. Ebel no quería limitar más la búsqueda de inversores. Cualquiera que quiera puede comprarlo. READ Inspección de auto usado: Fiat Panda (Tipo 312) - un auto de culto con problemas

Yunus, una subsidiaria de United Internet, saldrá a bolsa El proveedor de servicios de Internet y el grupo de telecomunicaciones United Internet planea cotizar su filial de hosting Ionos en la Bolsa de Valores de Frankfurt en el primer trimestre. La empresa matriz quiere quedarse con la mayoría, anunció Ionos. El CEO Ralph Dummermuth dijo que la oferta pública inicial es el “siguiente paso lógico”. Como informó Bloomberg News en diciembre, United Internet espera valorar Ionos en hasta cinco mil millones de euros. Ionos generó 1.100 millones de euros en ventas en 2021.

El grupo de moda Hugo Boss supera los objetivos de rentabilidad La creciente demanda de trajes de Hugo Boss, a pesar de la inflación y los temores de recesión, le dio al grupo de moda de Suabia un año récord. En 2022, las ventas aumentaron un 27% hasta los 3.651 millones de euros y el resultado operativo (EBIT) un 47% hasta los 335 millones de euros.

Menos pedidos en Nordex El fabricante de plantas de energía eólica Nordex recibió menos pedidos el año pasado en términos de producción. La compañía dijo que había recibido pedidos por un total de 6,33 gigavatios. El año anterior fue de 7,95 gigavatios. En ese momento, la empresa con sede en Hamburgo recibió un importante pedido de Australia por un gigavatio. Mirando el cuarto trimestre, el presidente de Nordex, José Luis Blanco, confirmó que se lograron precios de turbinas más altos.