Elon Musk y 1000 expertos en tecnología piden una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial

METROVarios expertos en tecnología de primer nivel, como el CEO de Tesla, Elon Musk, y el cofundador de Apple, Steve Wozniak, han pedido que se detenga el rápido desarrollo de nuevas y poderosas herramientas de IA. En una carta abierta publicada el miércoles, los signatarios pidieron una paralización temporal de al menos seis meses.

Esta pausa en el desarrollo debería dar tiempo a la industria para establecer estándares de seguridad para el desarrollo de IA y evitar daños potenciales por tecnologías de IA más peligrosas. Si las empresas no están de acuerdo con esto, los gobiernos tendrán que intervenir e imponer un congelamiento. Entonces, los seis meses deben usarse, entre otras cosas, para desarrollar protocolos de seguridad.

La convocatoria fue realizada por una organización sin fines de lucro. “el futuro de la vida” Se publica, con Musk actuando como consultor externo. Además del jefe de Tesla, más de 1000 personas han firmado la declaración, incluido Emad Mostaque, presidente de AI Stability, y varios desarrolladores de la subsidiaria de Google, DeepMind. Los partidarios también incluyen a los pioneros de la IA Stuart Russell, Gary Marcus y Joshua Bengio.

En el comunicado, advierten sobre los peligros de la llamada IA ​​generativa, como las implementadas con el bot de script ChatGPT o el generador de imágenes DALL-E de OpenAI. Estas herramientas de IA pueden simular la interacción humana y generar textos o imágenes en función de algunas palabras clave.

Musk trabajó anteriormente con OpenAI

Musk originalmente cofundó la startup de inteligencia artificial OpenAI como una organización sin fines de lucro. Sin embargo, luego se retiró después de que el presidente de OpenAI, Sam Altman, impulsara sus planes para avanzar en el desarrollo de software de IA a través de colaboraciones técnicas y financieras a gran escala, particularmente con Microsoft.

Desde que se lanzó ChatGPT en noviembre pasado, el tema de la “inteligencia artificial” ha estado en el ojo público.

Google se vio obligado a abandonar su camino un tanto restrictivo de lanzar herramientas de inteligencia artificial y se enfrentó a un ataque de OpenAI por parte de su chatbot Bard.

En Alemania, la asociación TÜV dio la bienvenida a la carta abierta. “El llamamiento muestra la necesidad política de tomar medidas para una regulación legal clara de la IA”, explicó Joachim Bühler, Director General de la Asociación TÜV. Esta es la única forma de controlar los riesgos de los sistemas de IA particularmente poderosos.

Existe riesgo de noticias falsas, propaganda y desempleo

Buehler subrayó que los expertos han advertido sobre una avalancha de propaganda y noticias falsas, la destrucción de muchos puestos de trabajo y una pérdida general de control. “Al mismo tiempo, está claro que los sistemas de IA se utilizan cada vez más en medicina, en vehículos u otras áreas que son vitales para la seguridad. Los fallos de funcionamiento pueden tener graves consecuencias”. Las pautas legales son esenciales en estas áreas. “Esto genera confianza y fortalece el desempeño. innovador en lugar de ralentizarlo”.

Desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, muchas empresas importantes, encabezadas por Microsoft y Google, han entrado en una carrera por el liderazgo tecnológico en el campo de la inteligencia artificial. Se introducen nuevas aplicaciones casi todas las semanas, porque las empresas esperan grandes beneficios de esta tecnología.

Algunos países como China consideran que la IA es estratégicamente importante y quieren dar mucha libertad a los desarrolladores.

