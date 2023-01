Tiene 18 años y desafía a Lufthansa con su aerolínea.

de: cristobal sahler

separar

El empresario de 18 años Adem Karagöz es el fundador de Bavarian Airlines. La aerolínea debería comenzar pronto y competir con Lufthansa.

Frankfurt/Munich – Adam Karagoz tiene grandes objetivos. El joven de 18 años es el fundador de Bavarian Airlines. Ya ha ido al notario, y ahora se ha presentado la solicitud de certificado de operador aéreo a la FAA. El aeropuerto de origen debería ser entonces Múnich. Desde la capital del estado de Baviera, en el futuro en Aeropuerto de Frankfurt Se vuela a, y luego, sobre todo, competir con Lufthansa.

En un vuelo de clase ejecutiva con una aerolínea que no nombra a Karagöz, no se cumplieron sus reclamos. Cómodos asientos, servicio y comida: podría hacerlo mejor que eso, explica el joven de 18 años en una entrevista. RTL: “Nos gustaría traer un nuevo producto al mercado que aún no existe en Alemania. Queremos que sea similar a la primera clase nacional en los Estados Unidos. Esto significa que queremos brindar un mejor servicio”. el avión, debe haber sólo dos asientos en cada fila a cada lado de la máquina.

Lufthansa participará en el concurso: Bavarian Airlines solicita una licencia

Uno Una flota de doce aviones Embraer E195-E2 Estará disponible para Bavarian Airlines cuando la aerolínea reciba la licencia. A partir de finales de 2023, deberían introducirse destinos como el aeropuerto original de Lufthansa de Múnich. FráncfortO Viena, Amsterdam, Aeropuerto de la Ciudad de Londres, Dusseldorf o Milán.

Adam Karagoz quiere lanzar Bavarian Airlines. © Captura de pantalla / RTL

Karagoz explica que todo se financia con dinero de patrocinio y capital de riesgo. Las llamadas empresas de capital de riesgo invierten en nuevas empresas con el objetivo de obtener ganancias sobre el capital invertido cuando se vende la inversión. El joven emprendedor dice que los análisis preliminares demostraron que el modelo de negocio sería rentable. (Agencia Espacial Canadiense)

Aeropuerto de Frankfurt en imágenes: Hub del mundo Ver galería de fotos

el nuevo Liliair proporcionará tráfico aéreo entre Klagenfurt y Frankfurt para impulsar Los pasajeros ya no tienen que esperar mucho para su primer vuelo.