Adem Karagöz quiere incursionar en la aviación con Bavarian Airlines.

La mayoría de los de su edad tienen pasatiempos como los deportes, los videojuegos o ir a conciertos. Aparentemente, a Adem Karagöz le encanta iniciar empresas, al menos eso es lo que parece. Según sus propias declaraciones en la plataforma de carrera “Xing”, el joven de 18 años no solo es un “millonario hecho a sí mismo”, sino que supuestamente también trabajó para las Naciones Unidas durante nueve meses como “especialista en riesgo operativo”. Recientemente fundó una aerolínea que volará a destinos en toda Europa desde el aeropuerto de Munich a partir de fin de año. Nombre: Bavarian Airlines.

Algunos observadores tienen razón al mostrarse escépticos ante tal currículum. Pero Karagöz tiene una respuesta razonable para todas las consultas y se refiere repetidamente a las cláusulas de confidencialidad cuando se trata de los nombres de los socios contractuales o la duración de los procedimientos de registro en el Registro Mercantil. El joven empresario dice que ya está frente al notario. Según Karagoz, los procedimientos pendientes en el Tribunal de Distrito de Darmstadt deberían completarse en unas dos semanas. No se puede confirmar si dicho procedimiento se abrió o no en el tribunal de distrito de Darmstadt. Según el vocero, no quieren decir nada sobre el estado actual del proceso.