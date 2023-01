Índice por encima de los 15.100 puntos: el índice DAX no muestra debilidad

El DAX se mantiene elevado al comienzo de la nueva semana de negociación. Aunque las cosas no están progresando tan turbulentamente como la última vez, no hay señales de una mayor inclinación a la venta.

El mercado de valores alemán sigue subiendo, aunque a un ritmo más lento. Al comienzo de la nueva semana de negociación, el DAX oscila entre 15.083 y 15.152 puntos en un rango de negociación estrecho y actualmente sube alrededor del 0,3%.

ya el viernes La situación se calmó notablemente después de que el índice adelantado alemán subiera un 8,3 por ciento en lo que va del año. Fue el mejor comienzo de año en toda la historia del DAX desde 1988, dice Joerg Scherer, Jefe de Análisis Técnico de HSBC.

Después de que la temporada navideña estuvo dominada por el pesimismo, el último repunte parece estar impulsado por una combinación de precios más bajos, clima más cálido e informes anuales mejores de lo esperado de muchas compañías, dijo Michael Hewson, analista de la correduría CMC Markets.

¿Son los inversores demasiado optimistas? Los principales banqueros centrales han señalado durante mucho tiempo que aún no se ha alcanzado el ciclo de tipos de interés. ¿Cuánto puede durar la fase de buen tiempo en la bolsa nacional? Los analistas técnicos de gráficos advierten actualmente de un mercado sobrecomprado, por lo que una corrección no sería poco común.

“Desde el primer día de operaciones en el nuevo año 2023, el mercado de valores se ha acelerado. Ahora, incluso los pesimistas no parecen querer perdérselo”, le dice el analista Christian Henke a IG. “Sin embargo, el DAX podría detenerse por un tiempo o entrar en una corrección”.

Wall Street cerró hoy

Sobre todo porque Wall Street no ha iniciado el nuevo año tan bien como Dax & Co. Hablando de Wall Street: La Bolsa de Valores de Nueva York estará cerrada hoy por el feriado del Día de Martin Luther King. No habrá un nuevo impulso de la principal bolsa de valores del mundo. El índice líder Dow Jones finalizó su cotización el viernes en 34.302 puntos, con un aumento moderado del 0,33 por ciento.

Temporada de informes en el punto de mira

La nueva temporada de informes corporativos comenzó el viernes con cifras de los principales bancos estadounidenses. Sus números fueron fuertes, pero no despertaron euforia en Wall Street

“Antes de nuevas decisiones de política monetaria por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco Central Europeo a principios de febrero, los inversores deberían centrarse en la temporada de informes en EE. UU.”, dijo el analista de inversiones Jürgen Molnar de la correduría RoboMarkets.

El lanzamiento del Foro Económico Mundial en Davos

En la estación de esquí suiza de Davos El Foro Económico Mundial (FEM) comienza el lunes por la noche, que también será monitoreado por los intercambios. Sobre todo porque las letras serán difíciles. Porque los economistas temen mucho más que antes una recesión en la economía global este año.

Este año, se espera que más de 2.700 directores ejecutivos de 130 países asistan a la reunión en las montañas suizas, que se extenderá hasta el viernes, incluidos altos representantes de la política, los negocios y las finanzas, así como organizaciones internacionales. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también estuvieron de acuerdo.