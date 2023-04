Matthaus dobla el club: el Bayern de Múnich es demasiado malo en comparación

¿Que esta pasando ahí? En comparación con temporadas anteriores, el Bayern ha descendido significativamente en la Bundesliga. En la copa volví a salir, casi en la Champions. Lothar Matthaus se enfurece, Thomas Tuchel lo pierde “todo”. ¿Va a ser una temporada históricamente mala?

Hay una gran crisis en el Bayern de Múnich. En primer lugar, los hechos actuales: el Bayern de Múnich solo ha ganado un partido en los últimos cuatro partidos. Incluyendo la amarga derrota de último minuto en la copa (1:2 ante el SC Freiburg) y quizás el 0:3 más doloroso en la Champions League ante el Manchester City, que hacía muy probable que fueran eliminados de la Primera División. Y ahora los campeones de la Bundesliga también se tambalean en la Bundesliga. En el empate 1-1 ante el TSG Hoffenheim, el Múnich tuvo la suerte de que su perseguidor, el Borussia Dortmund, también fallara ante el diezmado VfB Stuttgart.

Como recordatorio: cuando los entrenadores del club en torno a Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic despidieron al entrenador Julian Nagelsmann el 24 de marzo, el Bayern todavía perseguía el título de la copa y había acumulado sin piedad ocho victorias en ocho partidos de la Liga de Campeones y solo dos de esos fueron goles concedidos (ambos contra Viktoria Pilsen de todos los lugares, no contra Barcelona o Paris Saint-Germain).

¿Habría sobrevivido el equipo de Múnich al Manchester bajo la dirección de Nagelsmann? La pregunta no será respondida. Pero el Bayern parece haber sido sacudido por el cambio de entrenador. Nachfolger Thomas Tuchel hat mit vielen Nebenkriegsschauplätzen zu kämpfen – etwa Kabinen-Prügel, Suspendierung und eine nicht genau betitelte Geldstrafe für Sadio Mané, ein Maufwurf-Problem – und ihm gelingt es bisher nicht, die nötige Ruhe in den Verein und Sicherheit in die Mannschaft . Khan y Salihamdić también tuvieron que atribuirse el mérito de esto.

Thomas Müller en “Hibernación”

“No son solo los resultados y las actuaciones en el campo lo que no estaba allí”, dijo el tocadiscos internacional Lothar Matthaus en un micrófono Sky el sábado por la noche. “Si estás incómodo contigo mismo, eso se extiende automáticamente al campo. Por eso, como dije, no es de extrañar porque hay mucha inquietud en el club”.

Un empate 1-1 contra Hoffenheim ahora contribuye nuevamente a la confusión en lugar de la seguridad esperada antes de una pequeña oportunidad en el gran juego contra Manchester el miércoles por la noche. “La tarea definitivamente se ha vuelto más difícil”, dijo Tuchel, de 49 años, que esperaba enfrentarse a Pep Guardiola. “No tenemos sentido de que se queme”, exasperó y resumió: “Baja energía, poco ánimo, poca convicción, poca confianza. Lo hemos perdido todo hoy”. Thomas Müller vio una actuación “dormida” que puso al equipo “en una especie de hibernación” a mediados de la primavera.

El sábado, Tuchel incluso habló de su “peor partido”. Y la mala palabra es. De hecho, el Bayern de Múnich está jugando una temporada mucho menos exitosa que en años anteriores. Incluso a nivel nacional, ya no se habla del dominio de la última década. Comparación rápida: los campeones récord de la Bundesliga tienen actualmente 59 puntos en su haber. Es siete puntos peor que después de la ronda 28 la temporada pasada. En ese momento estaba nueve puntos por delante del BVB. Hace dos años era seis puntos más que hoy, hace tres años, hace cuatro años cinco, y cinco temporadas hasta diez puntos. Hace un año, el Bayern de Múnich marcaba más goles y encajaba menos que ahora.

¿Será mala historia?

Después de todo, el equipo de Munich fue eliminado de la FA Cup incluso antes que los últimos dos años, en cada caso en la segunda ronda, después de dos temporadas seguidas (18/19 y 19/20) pero no solo la copa del campeonato sino también se permitió que la copa se estirara. Después de un exitoso 2020, el primer capítulo llegó a su fin en los cuartos de final, como probablemente será el caso esta vez cuando Tormonster Erling Haaland, dios de la forma Kevin De Bruyne & Co, apareció en Munich el miércoles.

Entonces, una mala temporada en el Bayern de Múnich debe ser una temporada con un título como máximo. De acuerdo con la autoimagen de Munich, no será tan bueno ni siquiera con un campeonato. Sobre todo teniendo en cuenta que Thomas Tuchel fue contratado para ganar “tres títulos” con el equipo. Incluso los campeones récord pueden irse completamente con las manos vacías. . Eso habría sido un desastre y luego la crisis en Sabener Strass es casi histórica, al menos en los tiempos modernos. Porque si bien el Bayern no había ganado nada antes y al comienzo del nuevo milenio, ha habido una temporada sin títulos durante más de una década, no desde 2011/12. Pero en ese momento todavía estaban en la final de la Champions League (derrota ante el Chelsea FC) y en la final de la Copa DFB (derrota ante el Dortmund). Munich no estará tranquila en el corto plazo.