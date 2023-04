‘Simplemente no funciona’: el delantero Glatzel critica abiertamente el estilo de juego del HSV

Después de la quiebra en Pitzenberg, Robert Glatzel fue servido no solo por el resultado, sino también por la forma en que jugó en el equipo HSV. Foto: WITTERS

La discusión ha estado siguiendo al HSV desde que Tim Walter asumió el cargo de entrenador en el verano de 2021. ¿Es su estilo de juego a veces demasiado exigente? ¿A veces tienes que sacar una palanca para tener éxito? En cualquier caso, tras la quiebra de Kaiserslautern, Robert Glatzel siempre criticó el mismo enfoque.

En particular, la escena previa al 0-1, cuando el portero Daniel Heuer Fernandes quiso solucionar la situación de forma lúdica, provocó el disgusto de Glatzel. “No es posible”, explicó el goleador. “Solo tenemos que lanzar el balón hacia adelante y jugarlo de manera diferente. Kaiserslautern también hace eso. Juegan muchos balones largos, están muy atrás y nosotros metemos el balón en los pies del oponente”.

Críticas públicas a su propio estilo de juego, que el equipo no había expresado previamente. No a todo el mundo le gusta ir allí. Sebastien Schonlau, por ejemplo, considera inapropiado el escepticismo sobre el microblading preferido. “Llevamos un año y cuarto jugando así”, dijo el capitán. “No concedimos tantos goles. Por supuesto que puedes decir: juega largo o déjalo lejos. Pero esa es nuestra forma de jugar al fútbol y nuestra identidad. No nos vamos a alejar de eso”.

Pero la discusión seguirá acompañando a HSV. Especialmente si los resultados están en gran parte ausentes, como lo han estado durante semanas.