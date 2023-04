Matthaus ataca a los dirigentes del Bayern por el penalti de Mane

tz Deportes Bayern Munich

Bayern Munich no anunció el monto de la multa impuesta a Sadio Mane. Lothar Matthaus acusa a los jefes del Bayern de falta de comunicación.

Munich – Bayern Munich no da una buena imagen al mundo exterior en estos días. Un empate 1-1 en un partido en casa de la Bundesliga contra el TSG Hoffenheim fue un mínimo deportivo. Y fuera del campo hay agitación en el club. Lothar Matthäus enumera las fallas de la directiva del FCB y tiene un reclamo ante los jefes: se trata de la multa de Sadio Mané.

Bayern Munich omitió Lothar Matthaus anotó – malos resultados debido a “turbulencia en el club”

“No son solo los resultados y las actuaciones que no fueron en el campo. Si estás incómodo en el área, automáticamente se traslada al campo. Por eso, como decía, no es de extrañar porque hay tanto malestar en el campo”. club”, dijo Lothar Matthaus en directo en On Sky después del empate 1-1 del Bayern con el Hoffenheim”. El récord nacional no está sorprendido por el bajo rendimiento de las estrellas del Bayern.

“Mane, Sane, el entrenador de porteros ha sido despedido (Toni Tabalovic despedido; masculino. editor), un topo que alguna vez fue de Nagelsmann, ahora de Manchester. Estos son los temas que también son un punto. Los funcionarios también deben comunicarse”, afirmó Matthaeus. En particular, la bofetada de Sadio Mane contra Leroy Sane ha causado revuelo recientemente. Luego, el senegalés fue suspendido por el Bayern de Múnich para el partido del Hoffenheim y recibió una multa, cuyo monto se desconoce.

Lothar Matthaus culpa a los jefes del Bayern por los disturbios en el club. © Revierfoto / Imago

‘Sí, dilo’: Matthaeus arremete contra los técnicos del Bayern por el penalti de Mane

“Mane fue penalizado. ¿Con qué? El penalti, no se mencionó ningún número, todavía se está discutiendo, cuestionando y los periodistas seguirán preguntando a la gente del Bayern de Múnich: “¿Cuánto paga Mane por su tiro?”, preguntó Matthaus al pregunta que probablemente preocupa a muchos monitores bien hasta imagen Según un monto promedio de seis dígitos. El Bayern aún no ha comentado la cantidad exacta, lo que es una espina en el costado de Matthaus.

“Sí, dilo, y luego viene un punto después del tema y luego se olvida”, preguntó Matthew. “Pasó, no debería haber pasado, pero debe ser castigado. ¿Por qué no lo dices?” ¿Fue castigado o no? Esto también ejerce presión sobre el equipo, la psique. Son todas las pequeñas cosas las que se unen y por eso es un momento tan turbulento a bordo del Izar”.

La enemistad entre Matthaus y el Bayern de Múnich continúa

Matthaus no parece estar en buenos términos con el Bayern de Múnich últimamente. Apenas dos semanas antes, antes del clásico partido contra el BVB, tuvo una guerra de palabras con Oliver Kahn, quien luego lo acusó de mentir. Mientras tanto, el Titán torturado en las gradas se ha vuelto loco. Será interesante ver si el Bayern reacciona a las últimas críticas de Matthaeus y cómo lo hace. (c k)