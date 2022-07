Me despidieron de Tesla: Esas fueron las banderas rojas del último día

El exempleado de TI fue despedido de esta planta de Tesla en Fremont, California, a principios de junio. Justin Sullivan/Getty Images

En junio, Elon Musk les dijo a los empleados de Tesla que quería despedir a alrededor del 10 por ciento de la fuerza laboral. Un ex trabajador de TI que estaba en ese 10 por ciento notó algunas cosas inusuales la mañana en que lo despidieron. Habló con Business Insider sobre sus últimas horas en el fabricante de automóviles. Este artículo se basa en una conversación entre la reportera Gina Gimsey y un exempleado anónimo de Tesla.

Trabajé en TI en Tesla durante tres meses antes de que me despidieran a principios de junio. De camino a casa, me dije a mí mismo: “¿Qué tipo de procedimiento es este?” Ni siquiera me permitieron despedirme de mis colegas. Entonces recordé las muchas congelaciones de contratación de tecnología y me preocupaba que no pudiera encontrar un nuevo trabajo en el corto plazo.

De alguna manera me vino a la mente una escena de la película “El lobo de Wall Street”, donde la empresa se disolvió y todos los empleados lloraron. Así me sentí cuando salí por última vez de la fábrica de Tesla en California.

El día que renuncié a mi trabajo, vi claras señales de advertencia