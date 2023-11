MediaMarkt inicia la Black Week: las mejores ofertas antes del Black Friday

Página principal Recomendación de producto

de: Nina Dodek

Antes de que se agote todo el Black Friday, mejor busca ofertas ahora © moviafilmes/PantherMedia; Mercado de medios

¡La última oleada del Black Friday! Si bien las mejores ofertas a menudo ya están agotadas ese día, todavía hay muchas ofertas en MediaMarkt durante la Black Week.

¡Ha comenzado la Black Week y tenemos la clave de las ofertas más exclusivas! Este año en MediaMarkt no sólo hay gangas, sino también verdaderos tesoros por descubrir. En este artículo, revelamos no sólo las ofertas más valiosas, sino también ofertas exclusivas que se actualizan constantemente. Con el apoyo de todo el equipo editorial, analizamos las ofertas que se le presentan para seleccionar solo las joyas.

¡Estate atento y no te pierdas ofertas inmejorables que harán que tu Black Week sea inolvidable incluso antes del verdadero Black Friday! Para que esto no te pase, te hemos resumido las mejores ofertas antes del inicio de las rebajas oficiales el 24 de noviembre. Corto, dulce y claro. No te perderás nada.

Reducción de precio a la mitad: 55% en LG OLED TV

Casi como un cine: televisor LG OLED evo de 83″ / 210 cm © LG

3.222 € en su lugar 7.199,00€

iPhones, iPads y móviles a precios del Black Friday en MediaMarkt

¡Por fin puedes darte un capricho! ¿Qué pasa con el último iPhone? ¿O por fin un smartphone con buena cámara y mucha memoria? Así que estas ofertas definitivamente valen la pena.

Las mejores ofertas de la Semana Negra: PS5, TV y tecnología

Juegos, relajación, medios, trabajo… Aquí hemos seleccionado dispositivos que hacen la vida cotidiana más fácil y eficiente o permiten experiencias de juego emocionantes. Por supuesto, a precios absolutamente inmejorables del Black Friday.

54% de descuento – Aspiradora Bosch BGB75X494 Aspiradora Bosch BGB75X494, potencia máxima: 650 W © Bosch 149 € en su lugar 329euros

Ofertas Black Week MediaMarkt – Electrodomésticos de cocina y cafeteras totalmente automáticas

¿Ya estás deseando que llegue la temporada de galletas? ¿O tal vez quiera regalar a los gourmets una cafetera automática de alta calidad para Navidad? Para no forzar su billetera, buscamos descuentos realmente grandes.

Electrodomésticos en MediaMarkt: tan baratos como el Black Friday

A veces necesitas una lavadora más grande. ¿O debería el viejo aspirador tener un sucesor de alta tecnología sin cables o incluso un robot aspirador? Entonces seguro que aquí hay algo adecuado.

Preguntas frecuentes sobre la Black Week: todo lo que necesitas saber sobre este evento de compras

1. ¿Qué es la Semana Negra? La Black Week es un evento de compras de varios días que tradicionalmente tiene lugar la semana anterior al Black Friday. La Black Week, originaria de Estados Unidos, se ha convertido en un fenómeno de compras a nivel mundial.

2. ¿Cuándo ocurre la Semana Negra? La Semana Negra suele comenzar el lunes anterior al Viernes Negro, el día después del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Esto significa que la Semana Negra suele comenzar a finales de noviembre.

3. ¿Por qué es tan especial la Semana Negra? La Semana Negra es un período de compras intenso y ofrece a los consumidores la oportunidad de aprovechar ofertas y descuentos previos a Navidad de los minoristas. Muchas tiendas, tanto físicas como en línea, lo atraen con ofertas únicas y precios con grandes descuentos.

4. ¿En qué se diferencia la Black Week del Black Friday? La Semana Negra se extiende a lo largo de varios días, mientras que el Viernes Negro cae en un solo día. Así, durante la Black Week, los compradores tienen un periodo de tiempo más largo para aprovechar las ofertas.

5. ¿Existen categorías especiales para las ofertas de la Black Week? Sí, todas las categorías de productos están representadas durante la Black Week, desde electrónica hasta ropa y artículos para el hogar. Muchos minoristas ofrecen descuentos específicos en ideas de regalos populares para la próxima temporada navideña.

6. ¿Cómo puedo encontrar las mejores ofertas? Para encontrar las mejores ofertas durante la Semana Negra, vale la pena consultar con anticipación las ofertas especiales, suscribirse a los boletines informativos y seguir las redes sociales. Muchas tiendas publican sus ofertas con antelación para que los compradores estén bien informados.

7. ¿Realmente valen la pena las ofertas durante la Black Week? Sí, muchas ofertas durante la Semana Negra tienen grandes descuentos, lo que brinda una excelente oportunidad para comprar regalos navideños o disfrutar de productos tan esperados. Sin embargo, conviene estar atento a los precios y asegurarse de que las supuestas ofertas sean realmente tan baratas como parecen.

8. ¿Hay consejos especiales para comprar online durante la Black Week? Sí, al comprar online durante la Black Week, se recomienda lo siguiente: Especialmente en Amazon: regístrese tempranoPara aprovechar ofertas exclusivas por adelantado. Además, los compradores deben garantizar la seguridad comprando únicamente en sitios web confiables y protegiendo su información personal.