Viernes: AI Copilot También en Windows 10, Amazon vende autos en línea

Windows 10, que ya ha sido descontinuado, recibirá los asistentes de inteligencia artificial de Microsoft en el escritorio desde 22H2 Home y Pro. Una versión temprana de Copilot pronto estará disponible en el Programa Insider y también estará disponible de forma gratuita durante los próximos meses. Mientras tanto, el minorista estadounidense en línea Amazon entrará en el negocio del automóvil el próximo año, inicialmente con modelos Hyundai. Otras marcas seguirán el ejemplo, trabajando con concesionarios locales que entregan los coches. Sin embargo, la financiación de los mensajeros online es un tema para el jefe de Signal. Después de que Signal revelara sus costos operativos para la protección de la privacidad, critica los modelos comerciales basados ​​en vigilancia y orientados a las ganancias de sus competidores: los mensajes más importantes de un vistazo.

En su conferencia de desarrolladores, Ignite microsoft Beneficios esta semana inteligencia artificial Y también Copiloto de IA Particularmente notables son “La era del copiloto“Cada vez se anuncian más productos y servicios de Microsoft. Equipado con un copiloto.. Esto también incluye lo que ya se ha dejado de lado. ventanas 10. En los próximos meses también estará disponible un asistente de IA para este fin Antiguo sistema operativo Estar disponible. Al igual que con Windows 11, Copilot se coloca en el lado derecho del escritorio, pero no se distribuye en todos los sistemas que ejecutan Windows 10, debido a Restricciones: Microsoft quiere IA para todos y también está presentando Copilot para Windows 10.

Amazonas Fue anunciado el jueves en el Salón del Automóvil de Los Ángeles 2023 con su nuevo socio. hyundai En el segundo semestre de 2024 con Venta de vehículos Del fabricante de automóviles surcoreano en su página web. Según los informes, los coches Hyundai serán Primeros vehículos Ser el Vendido en Amazon en EE. UU. Convertirse en. Otras marcas le seguirán más adelante este año. Amazon ya está vendiendo Accesorios de coche En su plataforma, pero aún no era posible comprar coches. Por eso debe cambiar ahora. Cuando los vehículos de un fabricante aparecen a la venta en Amazon,… Distribuidor local Hyundai Ser vendedores: Amazon quiere vender coches online.

Fundación Signal, que mensajero de señal Funciona, y por primera vez un desglose completo de Se publican los costos de operación de la señal.. Su número este año es: Unos 40 millones de dólares; Para 2025, se espera que aumente a 50 millones de dólares. La decisión de publicar cifras detalladas de costes por primera vez es más que una decisión abierta. Convocatoria de donaciones A finales de año, explica el responsable de Signal. Como ella quiso señalar Cómo pagan los competidores estos costosy ella esta con Monetizar los datos del usuario O enlaces a tus propias redes, que también vienen con él. Vigilancia con fines de lucro Negocios: Privacy Signal Messenger cuesta mucho dinero.

stellantis Distribuye uno hecho el año pasado. motor electrico En cada vez más modelos, incl. Peugeot 308. El e-308 no ofrece valores técnicos elevados, lo que probablemente le costará a la empresa algunos clientes. Sin embargo, logró atraer a un interesado. prueba de manejo Las posibilidades de graduarse no son nada malas. Al menos cuando hace esto Precios seguros Yo acepté. El primer viaje corto demuestra que hay más que eso. Progresar lo suficientemente rápido, incluso si el gran golpe realmente no llega. Para esto se queda Agradable silencio en el cocheEl informe de conducción del Peugeot e-308 dice: Este lado de los superlativos.

Externamente, el Peugeot 308 sigue siendo en gran medida fiel a sí mismo como coche eléctrico e-308.

Además de la integración en microsoft Windows 10 lo tira Copiloto de IA También en todos los lugares importantes. equipos de EM a. El principal cambio es que los usuarios No más texto Debe crearse para utilizar Copilot en reuniones. Si desactivas el protocolo generado automáticamente, podrás utilizar inteligencia artificial durante la llamada en el futuro Todavía haciendo preguntas. Sin embargo, este contenido no estará disponible después de la conferencia y no podrá utilizarse posteriormente. Es más, se encuentra El copiloto ahora está en todas las entradas del chat. – Ya sean mensajes directos, en reuniones o en canales – Listo como asistente de escritura: ahora llega el gran ataque de IA en Microsoft Teams.

En el actual episodio 97 de c’t podcast de protección de datos Por una vez, no se trata de protección de datos. Ampliamos nuestra mirada hacia La Unión Europea y una legislación compleja En Bruselas. Hablamos con el parlamentario europeo Damien Boeselger sobre esto Emocionantes vistas interiores entregar. Jugó un papel clave en ambos reglamentos. Ley de Gobernanza Digital Y Ley de datos Contribuido. Boeselager explica los conceptos básicos Proceso legislativo de la UE Y el El papel del Parlamento de la Unión Europea En esto. Mientras el Parlamento revela su trabajo de manera muy transparente, el Consejo de la Unión Europea actúa como contraparte, criticando al ferviente partidario de la UE en el Caso de Interpretación No. 97: Desde la sala de máquinas de la UE.





