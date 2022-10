¿Mercedes apostó por la estrategia?

El comienzo: la escena decisiva Estrategia: ¿Mercedes apostó mal? Ferrari: la única tercera potencia Duelo por P4: McLaren vs. Alpine Colisiones: Ricciardo / Tsunoda & Gasly / Stroll -Vettel y Schumacher – Verstappen boicotea a Sky – Preguntas de los miembros del canal desde el chat en vivo.

Ferrari: aún no hay explicación para el bajo rendimiento

“Definitivamente fue un fin de semana muy difícil”, admite el jefe del equipo, Mattia Binotto, y recuerda que ya estaban rezagados en la clasificación. “Normalmente competimos mucho en los playoffs”, dice.

Al final, a Ferrari no le gustó la carretera. “Nuestro rendimiento general no ha sido bueno”, explica y explica que todavía no hay una “respuesta clara” de por qué.

“Tenemos que investigar eso, pero aún no tenemos una explicación clara”, dijo Binotto.