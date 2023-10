Mercosur quiere poner fin a la segunda vuelta en Argentina antes de las elecciones

W.Si le preguntas a Javier Millay sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, el bloque económico sudamericano, no escucharás nada. Un partido libertario “anarcocapitalista” que se presenta a la segunda vuelta presidencial de Argentina, que tiene buenas posibilidades de ganar, quiere disolver el Mercosur y, de ese modo, enterrar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Le dijo a Bloomberg en una entrevista en agosto que el bloque económico es una “unión aduanera vergonzosa” que distorsiona el comercio y perjudica a sus miembros.

Sin embargo, incluso si Miley gana las elecciones, es poco probable que se disuelva o se retire del Mercosur, que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esto se debe a que la coalición de Miley está lejos de tener mayoría en el Congreso, donde tiene que decidir. Sin embargo, como presidente de Argentina, Mili podría obstaculizar el Mercosur y los acuerdos de libre comercio. Al menos ese es el temor del gobierno brasileño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora quieren impulsar un acuerdo con la UE de manera más agresiva, si es posible, antes de la segunda vuelta de las elecciones del 19 de noviembre en Argentina. El tratado se concluyó hace cuatro años después de veinte años de negociaciones, pero nunca fue ratificado. El motivo fue la preocupación de la Unión Europea, que no confiaba en el entonces gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, por la protección de la selva tropical. Sin embargo, el protocolo adicional que contiene instrucciones para la protección de los bosques no fue bien recibido en América del Sur. El acuerdo era que no se nos impondría nada y no se aceptaría ningún acuerdo bajo amenaza de sanciones. Mientras tanto, Mercosur ha presentado una contrapropuesta. Actualmente, expertos técnicos de ambas partes están revisando el acuerdo. Sin embargo, Brasil cree que el compromiso político es necesario para llevar las conversaciones a una conclusión en las próximas tres semanas y no debería correr el riesgo de estancar el acuerdo si Miley es elegida.