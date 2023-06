Metales para baterías: Argentina acelera su ascenso como gigante del litio

La industria argentina del litio está creciendo dinámicamente. El gobierno rechaza la nacionalización de la industria, como en Chile. Se firmó un Memorando de Entendimiento con la Unión Europea.

Argentina está ascendiendo en la jerarquía mundial de productores de litio. El país de los campeones de fútbol superará a Chile como el segundo mayor productor mundial de litio para 2035, pronosticó recientemente la Comisión Chilena del Cobre. Una de las razones de esto es la falta de planificación de proyectos en Chile. Pero Argentina también hace mucho por la publicidad.

Las exportaciones de litio crecieron un 84%

La industria del litio del país está creciendo fuertemente. Las exportaciones aumentaron a $ 60 millones en mayo, un 17% más que en el mismo mes del año pasado. Las exportaciones de litio representan el 19% de las exportaciones mineras de Argentina. En los primeros cinco meses del año, las exportaciones de litio aumentaron a $ 369 millones, un 84% más que en el mismo período del año pasado y un récord de cinco meses.

Argentina se ha convertido en el productor de litio de más rápido crecimiento en el mundo, según Bloomberg News. El país tiene tres minas de litio activas y 38 proyectos en desarrollo. En febrero, el sector del litio de Argentina empleó a 3.788 personas, 1.406 más o un 59% año con año.

El lento arranque del mercado del litio en Chile también se debe a decisiones tomadas a nivel político. El gobierno quiere nacionalizar ampliamente la minería de litio en el país y hacer que todas las empresas privadas sean estatales.

Argentina obviamente no quiere ir por este camino. El gobierno presentó recientemente un proyecto de ley para una estrategia de industrialización del litio. Aunque prevé la asignación del mercado local, no contempla la intervención del gobierno. El gobierno ha descartado expresamente que su estrategia de litio tenga elementos como los previstos en Chile. No hay ningún plan para nacionalizar la minería del litio.

Apropiación interna pero sin nacionalización

El país ve una perspectiva económica en el deseable metal para baterías; después de todo, la bancarrota nacional tradicionalmente no está lejos. Por ejemplo, la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marco del Pont, ve “el desarrollo del litio como una oportunidad para fortalecer la industrialización”.

Según medios argentinos, el proyecto de ley prevé cuotas para el mercado interno. Esto debería asegurar el suministro interno del litio necesario para la industrialización. Los proveedores deben vender este litio nacional a un precio más bajo. Todavía no está claro cuánto será la asignación nacional. El límite inferior es del orden del 5%.

También se está planificando el establecimiento de una agencia de comercialización de litio. Puede, por ejemplo, negociar contratos con fabricantes extranjeros. Aquí Argentina toma un ejemplo de Chile, donde la empresa estatal CORFO (Corporación de Promoción de la Producción) negocia con las empresas, por ejemplo, cuotas y precios e inversiones en el procesamiento posterior.

La subsecretaria de Asuntos Estratégicos, Verónica Robert, explicó recientemente las diferencias constitucionales entre Argentina y Chile. “Chile y Argentina son países distintos desde el punto de vista institucional: Chile es unido, a diferencia de nuestro país, federal y reconoce en su constitución la propiedad originaria de los recursos naturales”. Consecuencia: En Argentina, dado que los recursos naturales son propiedad de las provincias, la nacionalización del litio solo es posible con un cambio constitucional.

Memorándum de Entendimiento con la Unión Europea

La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Buenos Aires. Van der Leyen y el presidente argentino, Alberto Fernández, firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en el sector de materias primas. El foco está claramente en el litio. La Unión Europea está negociando actualmente un acuerdo comercial en el marco del bloque sudamericano Mercosur.

Junto con Argentina, Chile y Bolivia, los depósitos de litio más grandes del mundo se encuentran en una región de América del Sur conocida como el Triángulo del Litio.