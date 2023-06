Alpha Lithium presenta informe técnico sobre proyecto prospectivo Hombre Muerto en Argentina

Vancouver, Columbia Británica, 20 de junio de 2023 – Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) (“Alpha” o la “Compañía” – https://www.commodity-tv.com/ ondemand /companies/profil/alpha-lithium-corp/) informa que la empresa ha presentado un informe técnico independiente (el “Informe”) elaborado de conformidad con el Instrumento Nacional 43-101 sobre los activos desarrollados en el Salar del Hombre Muerto. argentino Hombre Muerto colinda con el Salar Toler de Alpha Lithium, a menos de 15 kilómetros al noroeste. El informe fue escrito por el Dr. Desarrollado por Mark King de Groundwater Insight Inc., el salar de sal de litio y específicamente el Salar del Hombre Muerto.

Alpha tiene una amplia experiencia en Hombre luego de que la compañía completara un extenso estudio electrosónico vertical (“VES”) de sus propiedades, que identificó varias facies sedimentarias y de halita altamente conductivas compatibles con horizontes ricos en sal a una profundidad de 500 metros. Los resultados del VES Muerto combinados con el historial de inspección de las propiedades vecinas hacen que el proyecto Hombre Muerto sea muy prometedor.

Actualmente, la empresa posee solo 5.000 hectáreas en el Salar Hombre Muerto, una de las salmueras de litio más importantes del mundo. Los activos de la compañía están cerca de los de los líderes de la industria multimillonarios como POSCO (Proyecto Sal de Oro) y Allkem Ltd. (Proyecto Sal de Vida), ambos en avanzado estado de desarrollo, y Livent Corp. Lleva dos décadas produciendo productos químicos de litio de alta calidad a partir de su proyecto Fenix.

El informe recomienda un programa de exploración de 18 pozos. Toda la perforación rotatoria utiliza un dispositivo de resonancia magnética de fondo de pozo (“PMR”), que ha tenido un gran éxito en Doller. El objetivo del programa de perforación es completar un informe de recursos minerales basado en los resultados en aproximadamente 12 a 18 meses.

“Salar del Hombre Muerto es reconocido mundialmente por sus altas concentraciones de litio, niveles muy bajos de contaminación y altas tasas de flujo de sus pozos productores. Dadas sus décadas de historia de producción y miles de millones de dólares en inversión por parte de compañías líderes”, dijo Brad Nichol, presidente & CEO de Alfa. La industria ha invertido, Salar del Hombre Muerto, considerado uno de los principales sitios del mundo para la exploración y el desarrollo de litio, ha acumulado activos en esta cuenca altamente prospectiva”.

Un programa de perforación totalmente financiado requerirá un mínimo de cuatro plataformas, todas las cuales se retirarán del programa de exploración de Doller.

Según lo definido por Groundwater Intelligence, la campaña de perforación requerirá US$11 millones, incluidos los fondos de contingencia; Sin embargo, al igual que con campañas de perforación anteriores, el equipo de Alfa confía en que el proyecto se puede completar por debajo de los costos previstos en el informe.

La compañía tiene actualmente más de $ 30 millones en tesorería.

Nicole agregó: “Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en la exploración y el desarrollo de propiedades, particularmente en Hombre Muerto. En algunos casos, los miembros de nuestro equipo han estado involucrados en la perforación a diez metros de distancia de las propiedades que poseemos actualmente, lo que agrega más confianza a nuestra exploración. programa. Los miembros de nuestro equipo están ubicados en todo el mundo. Son favorecidos y consultados por gobiernos, universidades, el Banco Mundial y corporaciones multimillonarias. En mi opinión, no hay otro grupo de investigación y desarrollo de sal de litio en el mundo más calificado”.

La Compañía continúa adquiriendo propiedades adicionales en Hombre Muerto y actualizará el mercado una vez que se adquieran con éxito nuevas propiedades.

Todas las operaciones y activos de la Compañía están ubicados en Argentina y son administrados en su totalidad por Doller’s Alpha Lithium Argentina SA (“Alpa SA”) y Hombre Muerto’s Alpha Minerals Argentina (“AMSA”) utilizando empleados y consultores locales. Desde 2020, Alba SA y/o AMSA han perforado más de 20 pozos, establecido un laboratorio de investigación de química de salmuera patentado, desarrollado un proceso de producción de carbonato de litio patentado, comenzado a construir una planta piloto y contratado a decenas de técnicos, ingenieros y geocientíficos argentinos altamente calificados. . . , geofísicos y químicos y muchos estudiantes, profesionales de contabilidad, administración y recursos humanos trabajan. La empresa está agradecida y cuenta con un gran equipo argentino que ha demostrado ser de gran ayuda en la creación de valor para los accionistas.

QP Declaración de Independencia

La información técnica y científica contenida en este comunicado de prensa es proporcionada por el Dr. Revisado y aprobado por Mark King, Persona Competente como se define en el Instrumento Nacional 43-101. El Dr. Raja participó en la preparación de este comunicado de prensa.

En nombre de la Junta Directiva de Alpha Lithium Corporation

“Brad Níquel”

brad niquel

Presidente, CEO y Director

Para más información:

Relaciones con inversores de alfa litio

Teléfono: +1 844 592 6337

[email protected]

www.alphalithium.com

En Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Stager

[email protected]

www.resource-capital.ch

Acerca de Alpha Lithium (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN alemán: A3CUW1)

Alpha Lithium es un grupo de profesionales de la industria y socios experimentados enfocados en el desarrollo de Tollir y Hombre Muerto Salas. Dolilar es una de las últimas reservas de litio sin desarrollar de Argentina, que cubre 27.500 hectáreas (67.954 acres) y está ubicada cerca de empresas de litio multimillonarias en el corazón del conocido “Triángulo de litio”. En Hombre Muerto, continuamos expandiendo nuestras 5,000 hectáreas (12,570 acres) de uno de los salares de litio de mayor calidad y mayor producción en el mundo. Otras empresas de la zona que están prospectando o produciendo actualmente salmuera de litio son Alchem ​​Ltd., Livent Corporation y Bosco en Salar del Hombre Muerto, Orocobre en Salar Olaros, Eramine Sudamerica SA en Salar de Centenario y Gangfeng y Lithium Americas en Salar. de Centenario. D Gouchari.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro y otras declaraciones que no son hechos históricos, incluidas declaraciones sobre el inicio y finalización del programa de perforación resultante de la evaluación de recursos minerales asociados con el Proyecto Hombre Muerto. Las declaraciones prospectivas a menudo se identifican con palabras como “hará”, “podría”, “debería”, “espera” y expresiones similares. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. No puede haber garantía de que tales declaraciones resulten ser precisas, y los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Los factores clave que podrían causar que los resultados reales difieran de las expectativas de la Compañía incluyen los resultados de la revisión estratégica en curso de la Compañía, la capacidad de la Compañía para completar con éxito los esfuerzos planificados de investigación y desarrollo, y las condiciones económicas globales y otros riesgos. Presentaciones de la empresa ante los reguladores de valores. Se advierte al lector que las suposiciones utilizadas en la preparación de las declaraciones prospectivas pueden resultar incorrectas. Los eventos o circunstancias pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados, incluidos muchos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Se advierte al lector que no confíe indebidamente en ninguna información prospectiva. Dicha información, incluso si la gerencia la considera razonable en el momento en que se realizó, puede ser inexacta y los resultados reales pueden diferir materialmente de los anticipados. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía puede actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas contenidas en este documento según lo exija la ley aplicable.

Ninguna autoridad reguladora de valores ha revisado y no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o precisión del contenido de este comunicado de prensa.

El mensaje original en inglés se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71030

El mensaje traducido se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71030&tr=1

Inscríbase al boletín:

Los últimos comunicados de prensa de la empresa directamente en su bandeja de entrada:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=en&isin=CA02075X1033

Aviso enviado por IRW-Press.com. El remitente es responsable del contenido.

Se permite la reimpresión sin cargo si se cita la fuente.