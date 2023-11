Miley, la ganadora de las elecciones de derecha, parece estar en contra de los BRICS y China

Página principal Política

El ganador de las elecciones argentinas, Javier Miley, quiere rechazar la invitación de los BRICS y ataca a China y Brasil. Esto demuestra la división en el Sur Global.

Las cosas no van bien para el creciente grupo BRICS de grandes mercados emergentes. Esta semana, los cinco Estados miembros (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) no lograron ponerse de acuerdo sobre una posición común sobre la guerra en Israel. Mientras tanto, uno de los nuevos miembros invitados también amenaza con irse: el populista de derecha ganador de las elecciones argentinas, Javier Miley, se está distanciando de los BRICS. Según la ministra de Asuntos Exteriores en la sombra, Diana Mondino, quiere cancelar su adhesión al grupo de países BRICS. “No entendemos qué está haciendo Argentina a estas alturas [vom Brics-Beitritt] Mondino dijo a la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

Miley ya había anunciado su salida de los BRICS durante la campaña electoral. Criticó repetidamente a China y a Brasil en particular, a pesar de que son los mayores socios comerciales de Argentina. Entre sus dichos: “Yo defiendo la libertad. China, Putin y Lula no hacen eso”. Incluso una vez describió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como un “comunista enojado”. Sin embargo, Lula felicitó a Miley por su victoria electoral. Ha presionado a los socios del BRICS para que Argentina sea miembro.

Miley, una autodenominada “anarcocapitalista”, ahora busca hacerlo realidad Argentina se ha “dolarizado” e incluso quiere abandonar la moneda nacional, el peso, exactamente lo contrario de lo que pretenden los BRICS. La unión de naciones quiere hacer que la economía global sea más independiente del dólar estadounidense e incluso está considerando tener su propia moneda.

Surge la división de los BRICS: el Sur Global dividido sobre el futuro

Este caso muestra una vez más que el Sur Global sabe lo que ya no quiere: un orden mundial dominado por Occidente. Pero al mismo tiempo muestra que los estados federados tienen ideas muy diferentes para el futuro. El grupo BRICS es tan heterogéneo como los países en desarrollo y emergentes en su conjunto. En la guerra de Medio Oriente, India se pone del lado de Israel, mientras que China, Brasil y Sudáfrica adoptan una postura pro palestina, y el presidente ruso Vladimir Putin habló de un “papel importante” para los BRICS en Gaza en una cumbre especial virtual de Medio Oriente. .

Recién en agosto el grupo de países anunció, a bombo y platillo, la admisión de seis nuevos miembros, entre ellos Argentina. Algunos en Occidente estaban preocupados por el surgimiento de un nuevo bloque de poder competidor. El actual presidente argentino, Alberto Fernández, que no se presenta a la reelección, acogió con agrado la invitación de los BRICS como una “gran oportunidad” que fortalecería a su país. Si Buenos Aires fuera abolida bajo Miley, el centro de gravedad del bloque se desplazaría significativamente hacia Asia. Otros países nominados son Egipto, Irán, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

China podría incluso beneficiarse del rechazo de Miley. Para Beijing, la adhesión de Arabia Saudita o Irán significa más que la adhesión de Argentina. En cualquier caso, la República Popular es actualmente la potencia más fuerte del bloque BRICS, para disgusto de la India, que a su vez busca el estatus de gran potencia.

Sin embargo, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, destacó sin afectación que los BRICS representan una plataforma importante para que los países emergentes y en desarrollo “mejoren la solidaridad y la cooperación y protejan los intereses comunes”. Mao dijo que no sabía nada sobre la negativa de Argentina. “Damos la bienvenida a cualquier país interesado en convertirse en miembro de la familia BRICS”.

Miley tuvo una clara ventaja contra China

Beijing no puede pasar por alto el hecho de que Javier Miley se posicionó claramente contra China durante la campaña electoral. Afirmó que no quería hacer “negocios con países comunistas” y pidió romper los lazos con China en favor de relaciones con “el lado civilizado del mundo”. Miley también acusó a China de financiar anuncios electorales de su rival, el ministro de Finanzas Sergio Massa, en YouTube.

Miley asumirá sus funciones el 10 de diciembre. Sin embargo, los analistas no esperan cambios radicales en la política de China. La República Popular es extremadamente importante para la economía argentina. China, junto con Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, con un volumen de bienes intercambiados que asciende a alrededor de mil millones de dólares al mes. China ha financiado los programas de infraestructura del país, incluidas dos represas. El secretario de Asuntos Exteriores en la sombra, Mondino, también confirmó recientemente que no hay planes de romper relaciones diplomáticas. Hace apenas unos meses, los dos países se reunieron Según la consultora Dezan Shira Acordaron no realizar comercio bilateral en dólares estadounidenses sino en yuanes. Ahora no está claro qué pasará con esto.