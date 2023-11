El alcalde de Nueva York demanda: una mujer acusa a Eric Adams de agresión sexual

Ex empleado pide 5 millones de dólares por daños y perjuicios a Eric Adams. Ella está demandando al alcalde demócrata de Nueva York por presunta conducta sexual inapropiada hace 30 años. Adams afirma que no conoce a la mujer. Pero ésta no es la única acusación en su contra.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha sido demandado por acusaciones de agresión sexual contra una exempleada. Según informó el sitio de noticias The Messenger, el incidente se remonta a 1993, cuando Adams y la mujer trabajaban juntos en el gobierno de la ciudad de Nueva York. El demandante, cuyo nombre no ha sido revelado, exige procesamiento y una indemnización de no menos de cinco millones de dólares.

El alcalde demócrata rechazó estas acusaciones. Un portavoz de su oficina dijo que Adams no sabía quién era esta persona. “Si se conocieron, él no lo recuerda”. Añadió que Adams “nunca haría nada que dañara físicamente a otra persona” y “niega enérgicamente” cualquier acusación de este tipo.

Actualmente hay una ola de demandas de víctimas de presuntas agresiones sexuales en el estado estadounidense. El antecedente es el vencimiento del plazo en la Ley de Sobrevivientes Adultos. Hasta este viernes, la ley otorgaba a las víctimas adultas de agresión sexual la oportunidad durante un año de presentar demandas civiles por actos que ya estaban prohibidos por la ley.

Entre los acusados ​​también se encuentran algunas celebridades, como el rapero Sean “Diddy” Combs, el actor estadounidense Jamie Foxx, la estrella de rock Axl Rose y el expresidente estadounidense Donald Trump. Combs ya llegó a un acuerdo con su exnovia para desestimar el caso.

El FBI investiga a Adams por sospecha de corrupción

El demócrata Adams, un ex policía que asumió el cargo en enero de 2022 como el segundo alcalde negro en la historia de Nueva York, se enfrenta actualmente a una investigación por corrupción. Se dice que trabajó con el gobierno turco en su campaña electoral de 2021.

La investigación sobre la campaña se hizo pública a principios de noviembre cuando agentes del FBI registraron la casa de Brianna Suggs, una ex recaudadora de fondos para Adams, y se llevaron computadoras portátiles, teléfonos celulares y una carpeta marcada “Eric Adams”. Según el New York Times, el registro de la casa buscaba pruebas de una conspiración entre el alcalde y Turquía.

En consecuencia, los agentes se comunicaron con Adams después de que ocurrió un evento y luego subieron a su vehículo. El periódico informó, citando fuentes familiarizadas con el caso, que los agentes confiscaron los dispositivos electrónicos del alcalde, incluidos dos teléfonos móviles y un iPad. Los dispositivos fueron devueltos a Adams unos días después. Después de la toma de posesión, Adams canceló un viaje a Washington para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca y permaneció en Nueva York.