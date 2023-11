Fracasó en una importante feria de armas y no hubo ni una sola venta.

En el Salón Aeronáutico de Dubái de este año, sobre todo las empresas americanas y europeas lograron impresionar con sus ventas, mientras que las empresas de defensa rusas no pudieron registrar ni una sola venta. Así lo informa la revista estadounidense “Newsweek”. Un ejecutivo de la compañía también dijo a la revista que Rusia fue excluida del pabellón principal de la feria de armas.

Para contrarrestar esta tendencia, los representantes rusos, en particular la empresa estatal de defensa Rosoboronexport, presentaron más de 250 prototipos y muestras de sus sistemas de armas. Sin embargo, según el periódico ruso The Moscow Times, Rosopornexport no pudo firmar ni un solo contrato durante la exposición.