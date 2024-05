El presidente argentino Javier Milei ya se había pronunciado a favor de las corporaciones en el deporte durante la campaña presidencial. (Picture Alliance / Pacific Press / Lev Radin)

En diciembre, el presidente de Argentina, Javier Mille, se enfrentó a vientos en contra por primera vez una semana después de asumir el cargo: cuando él, como 40.000 socios de Boca Juniors, votó en las elecciones para la junta directiva del club, fue recibido con enojo: “¡El club pertenece a los socios! “

Miley ya se había pronunciado a favor de las corporaciones en el deporte durante la campaña presidencial. Su socio de coalición y expresidente, Mauricio Macri, fue un firme defensor. Macri alguna vez fue presidente de Boca y ahora vuelve a estar en la lista de candidatos a las elecciones del club. Pero el ídolo del club fue Juan Román Riquelme. Y advierte de los planes de Macri y Millay: “Esta gente quiere apoderarse del club y privatizarlo. ¡Y entonces aquí nunca más habrá elecciones!”.

La asociación argentina protestó

Lo que Riquelme teme para Boca, Miley quiere implementarlo a nivel nacional por decreto: convertir a los clubes en instituciones. La asociación de fútbol de Argentina, la AFA, y la mayoría de los clubes protestaron enérgicamente. Los clubes son legalmente “asociaciones civiles”, asociaciones sin fines de lucro, incluso si se benefician de las ventas de jugadores o del dinero de la publicidad. También contribuyen a la vida social, insiste Tony Santos, abogado y activista del tradicional club Independiente.

“Independiente ha ofrecido 70 actividades deportivas y culturales. También música country, danza y teatro. Hay un jardín de infantes, una escuela primaria y secundaria. Pero por supuesto el fútbol es fundamental porque ayuda a financiar otras cosas”, dice Santos. Santos, GmbH o las sociedades anónimas de los departamentos de jugadores con licencia no están de acuerdo con esto: “Si el club se transfiere a los accionistas, no estará en manos de los socios, sino en manos de los inversores. Y ellos son los Los únicos que estarán interesados ​​en el fútbol no lo conservarán.

Los fanáticos dependen principalmente de su derecho a opinar en las elecciones de la junta directiva. Para no perderlo, están completamente en contra de convertirse en corporaciones. Pero como en muchas partes de Argentina, al deporte le falta dinero. Éste es el simple argumento de quienes favorecen a los inversores privados en los clubes de fútbol. Riccardo Schlieper es agente de jugadores y exsecretario de Deportes del gobierno de Millay. “Los clubes tienen grandes problemas con la infraestructura y los estadios, y hay que vender constantemente jugadores para llenar huecos, lo que sin duda perjudicará el tamaño de la liga”, afirma Schlieper. Los mejores, los buenos e incluso el talento promedio abandonan el país a una edad cada vez más temprana. A nivel internacional, Brasil está claramente por delante a nivel de clubes. Muchos creen que algo debe cambiar en el fútbol argentino.

Agüero habla de acuerdo

El ex delantero estrella “Kun” Agüero, ahora un popular streamer entre los jóvenes, está promocionando su antiguo club Manchester City y su inversor árabe City Football Group para su club juvenil Independiente: “Creo que esto puede fortalecer a los clubes argentinos, privatizarlos. Es un debería ser la opción por la que los miembros del club puedan votar”.

Agüero, sin darse cuenta, se convirtió en el defensor más destacado del mandato de Miley. El presidente elogió a Agüero por su “extraordinaria inteligencia”. Hubo críticas de gente como el ex presidente del club, Andrés Ducatenzeiler: “¡El Independiente te pagó los libros para que pudieras ir a la escuela, Kun Agüero! ¡Quieres privatizar el club!”.

Las tensiones son altas en la Argentina loca por el fútbol. Además de Agüero, Miley también elogió recientemente al presidente de la FIFA, Infantino. Por el contrario, el exprofesional Juan Sebastián Verón, presidente del club, introdujo el “modelo 50+1” alemán como término medio. Esto significa que los inversores pueden participar, pero la mayoría de las acciones deben estar en manos de los miembros del club. Esto tampoco convenció a ninguno de los frentes. Los aficionados como el activista Tony Santos no lo harán: “Eso también es negativo porque renunciarás, es decir, venderás, una gran parte del club”.

El tribunal suspendió la orden

Tampoco el exsecretario de Deportes Schlieper. “Aquí no funciona. Los accionistas menores no son respetados en ningún otro lugar de Argentina. Es difícil para una empresa comprar el 49 por ciento si el club posee el 51 por ciento, porque lo controla todo”. También es difícil controlar el debate actual, por lo que Schlieper considera inadecuado un debate parlamentario sobre este tema: “Para el fútbol será muy difícil debatir en el Congreso, habrá muchas voces disidentes estúpidas. Por eso Es mejor con un decreto de emergencia”.

La situación actualmente no está clara. La legalización de los clubes deportivos privados formaba parte de un paquete de mandatos ya vigentes pero inicialmente rechazados por una de las dos cámaras del Congreso. El tribunal también suspendió la orden de reorganizar el fútbol. El club amateur fue inmediatamente suspendido por la Federación de Fútbol por votar a favor de inversores privados. Hay muchos rumores en el país sobre el campeón mundial de fútbol.