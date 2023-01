Múltiples ataques al corazón dañan el cerebro

de: Natalie Hall con un pene

El accidente cerebrovascular silencioso a menudo muestra pocos síntomas, como el deterioro de la memoria. Pero puede ser peligroso y presagio de un ataque cardíaco grave.

La idea de tener un infarto al cerebro es aterradora para muchos. En realidad, sin embargo, uno podría ser El accidente cerebrovascular se puede prevenir En muchos casos, las personas pueden tener ciertos factores de riesgo Evitar o minimizar. Aparte de la disposición genética, el estilo de vida y los hábitos alimenticios poco saludables son los principales contribuyentes al accidente cerebrovascular. Esto puede ser agudo y sentir síntomas obvios, o puede ser ‘silencioso’ para que los pacientes no noten el infarto; sin embargo, un derrame cerebral silencioso puede presagiar un infarto grave.

Ictus silencioso: aunque los afectados permanezcan asintomáticos, puede tener graves consecuencias

Los afectados notan el golpe silencioso solo un poco o nada. (imagen icónica) © Andriy Popov / Imago

a mi Ayuda alemana para accidentes cerebrovasculares El ictus silencioso se caracteriza por el hecho de que quienes lo padecen no lo tienen de los síntomas típicos notar. Si el evento ocurre por la noche, puede ser “demasiado sueño”. Los afectados a menudo no sienten nada cuando se despiertan. Un accidente cerebrovascular puede ocurrir en un área del cerebro donde no hay funciones cerebrales críticas, por lo que es posible que no se note el accidente cerebrovascular.

Solo cuando hay muchos infartos silenciosos en el cerebro, los pacientes notan síntomas visibles, como alteraciones de la memoria, cambios de personalidad o alteraciones de la marcha. Fatal: el accidente cerebrovascular silencioso aumenta el riesgo de forma aguda: el riesgo aumenta con cada infarto silencioso adicional. Además, aumenta el riesgo de las llamadas enfermedades vasculares. enfermedad mental A través de muchos golpes silenciosos. Esto es causado por trastornos circulatorios en el cerebro como resultado de múltiples mini accidentes cerebrovasculares y es la segunda forma más común de demencia.

