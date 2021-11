Multivan VW: ventajas y desventajas del culto Bulli

La nueva luz cromada es el grito de batalla de los diseñadores de Volkswagen. Por eso ahora hay una franja de luz entre los faros. © ULI SONNTAG / VW

Novedades de VW Bulli: El autobús de culto es completamente nuevo en el mercado. Lea aquí lo que Volkswagen Multivan tiene para ofrecer.

Vehículo comercial prohibido: conviértase en vehículo polivinílico.

Volkswagen Multivan es muy cómodo de conducir.

Debe conocer estas peculiaridades antes de vender.

cosa sobre eso El nuevo poli es No tan fácil. Un autobús VW solía ser un autobús VW. De hecho, un vehículo comercial desde la plataforma hasta el portaequipajes, opcionalmente también una camioneta familiar con muchos asientos y mucho espacio, o un carrito para los hippies y el estilo de vida. Pero siempre fue un autobús VW. Ahora son tres. Esto necesita una breve explicación para orientarse en el nuevo Bulliverse. También puedes leer más aquí. Informes de conducción.

También hay espacio para una bicicleta de montaña. La nueva Polly es un vehículo para la recreación, la diversión y el juego. © ULI SONNTAG / VW

El nuevo universo del toro: así es como se ve

Empecemos por la nueva marca Multivan T7 * Que queremos echar un vistazo más de cerca. La información más importante: este Bulli ya no es un vehículo comercial, se construye en una plataforma de automóvil por primera vez. Esto tiene ventajas significativas, pero también desventajas que no deben subestimarse. Pero más sobre eso más adelante. Paralelo a Multivan, será T6 todavía da. Hasta al menos 2024. Esto significa que Transporte Caravelle y el Camper California Continuar confiando en la plataforma del vehículo comercial, al igual que el Bulli con tracción a las cuatro ruedas con la gran máquina, porque inicialmente es incompatible con la arquitectura del nuevo automóvil. Y a partir de mediados del año que viene, también atacará Electro-Bulli-Buzz. ID a las fuerzas. Este último, a su vez, extrae su tecnología del kit de construcción eléctrica de Volkswagen para la familia ID.

El nuevo Volkswagen Multivan se ofrece en 14 colores. La combinación de negro y rojo se ve especialmente bien en Bulli. © ULI SONNTAG / VW

Volkswagen Poli con motor Hyride por primera vez

Suena complicado, y lo es, la forma más fácil de recordarlo es: cualquiera que esté buscando una familia Bulli para el ocio, la diversión y los juegos y ya no quiera esperar el e-bus, ha encontrado uno nuevo. Multivan exactamente. Hay uno con uno motor convencional Como uno Concepto híbrido. Lo que nos lleva a las ventajas de pasar a la plataforma del automóvil. La combinación, ya conocida del Golf y Passat GTE, de un motor de combustión de 1.4 litros con 150 CV y ​​una unidad eléctrica de 116 CV no solo garantiza una autonomía eléctrica pura de 50 km, sino que es inferior al estándar actual. También se encuentra todavía bajo financiación ambiental del gobierno federal. A continuación, puede deducir 5625 € del precio. También es muy necesario, porque los híbridos Bulli cuestan al menos 57.000 euros. Con el mejor equipamiento posible, vale algo menos de 68.000 euros.

Leer también: Opel Combo Electro: Combi con una gran superficie y una autonomía de 280 kilómetros

El auto fue comercial ayer. En el interior del T7 te sientes como si estuvieras en un VW Golf o Passat. © ULI SONNTAG / VW

Un buen motor de gasolina es lo más divertido.

Como todos los modelos híbridos de Volkswagen, el Multivan también comienza en modo eléctrico. El motor eléctrico de la caja de cambios suena silenciosamente. Conduce el camión con una capacidad de 2,1 toneladas sin esfuerzo, y el motor de combustión no arranca y arranca solo cuando los requisitos son mayores. A menos que el conductor conduzca el Bulli en modo Sport, el motor de gasolina y la máquina electrónica funcionan en tándem instantáneamente. Sin embargo, la aceleración con un total de 218 CV no es realmente agradable. Los cuatro cilindros necesitan revoluciones muy altas para desarrollar toda su potencia. El resultado: un gemido agudo que no va acompañado de un deslizamiento suave en el modo E. Según la hoja de datos técnicos, el híbrido debería ser al menos asequible y manejable. Valores de consumo Levantarse. Debería ser de 1,7 litros cada 100 km, por supuesto, solo si la batería está siempre completamente cargada. ¿Cuál es otra palabra para calentar o derretir? tambores Pero no a través de todos modos. La red disponible es de solo 10,4 kW, y esta electricidad se consume después de 50 kilómetros como máximo (más cerca de eso). Después de eso, solo se arranca el motor de combustión. De hecho, en la pantalla se muestran exactamente 5,3 litros después de exactamente 100 kilómetros. Esto no es mucho, pero tampoco poco. El gran motor de gasolina (2.0 TSI), disponible como alternativa, consume casi el doble de combustible. Es muy divertido cuando se aprieta el gatillo, pero con once litros en la prueba de manejo, el pájaro carpintero se traga entero. En 9,4 segundos, Bulli acelera de 0 a 100, ¡un vector familiar volador! El pequeño motor de gasolina de 136 CV es un poco más lento (13,5 segundos). Combinado con un motor diesel de 2 litros y 150 caballos de fuerza, que no estará disponible hasta el próximo año, está en el extremo inferior de la gama.

Lea también: El nuevo Kia EV6: autonomía de 200 km en diez minutos, finalmente un Stromer para el uso diario

Por primera vez también disponible como híbrido: el VW Bulli puede viajar hasta 50 kilómetros de forma puramente eléctrica. © ULI SONNTAG / VW

Conducir un autobús VW nunca ha sido tan fácil

Dejando a un lado el rendimiento, el nuevo Multivan es divertido principalmente por su chasis. Característica: vehículo de ingeniería. No fue fácil conducir a Polly. La carrocería es más ligera y la rigidez es mayor. No hay fuerzas centrífugas en las curvas y no tienes la sensación de tirar de la cola de un ratón contra la chapa de metal detrás de ti. El familiar familiar domina la pista de pruebas en la cordillera baja de forma suave y accidentada. La estructura es estrecha y quebradiza. Una verdadera brisa. Casi olvidas que estás conduciendo un autobús. Esto también se debe a la altura del asiento ligeramente inferior en comparación con su predecesor. Y algo más es diferente. Derecha: Nueva polly Tiene un capó angular más grande casi como un automóvil Multivan Ha crecido y ahora mide 4,97 metros de altura en version corta y 5,17 metros en variable más larga. Ha aumentado ligeramente de ancho, pero el T7 se ha reducido en altura. Siete centímetros más bajo: ya no tendrá que preocuparse por aparcar coches pequeños.

El techo panorámico de cristal del nuevo Bulli mide 1,8 metros cuadrados, que es el techo más grande que se puede encontrar en la gama VW. © ULI ONNTAG / VW

Lea también: Competidor del Defender Grenadier: primeras fotos e impresiones del nuevo SUV

Nuevo Volkswagen Poli con techo panorámico: más espacio pero aún menos

Irónicamente, el policarbonato pierde a pesar de las dimensiones externas más grandes. El interior lugar. Esto es especialmente notable en el maletero, donde ahora no hay 720 litros disponibles detrás de la tercera fila de asientos, pero solo un poco menos de 470. Esto se debe a la seguridad en choques, explica un experto. La contradicción continúa. Los pasajeros ahora tienen 2 cm más de espacio que antes. Aquí también, la solución al rompecabezas es simple: lo nuevo lo hace posible PanoramadachOcupa menos espacio (las bolsas de aire ahora están integradas en el costado como persianas). El techo de cristal de 1,80 metros cuadrados es el más grande de la gama Volkswagen e inunda de luz el interior, incluso cuando el sol no brilla.

El Tischlein-Deck-Dich es un invento inteligente. Especialmente porque se puede mover en el riel del piso desde la parte trasera hasta el asiento del conductor. © ULI SONNTAG / VW

Lea también: Recarga del Volvo XC40: prueba de conducción del SUV eléctrico, así que está con la gama

Si quieres voltear los asientos, necesitas grasa muscular.

Los asientos individuales (hasta siete) ahora se utilizan por primera vez en VW-Bus trasero. Pueden, y eso es muy singular incluso con uno calentador estar equipado. Los sillones se mueven sobre barras, también se pueden colocar uno frente al otro si se desea. También fue posible con el antepasado, ya que solo había que darle la vuelta. Esta función se ha eliminado para ahorrar peso. Ahora tienes que asiento Remodelar. Esto se puede hacer con relativa rapidez con dos movimientos de la mano. Sin embargo, necesita un poco de manteca, dice el bávaro, porque el banco pesa más de 20 kg. A menudo, este ejercicio no debe realizarse en la vida cotidiana.

Poly está hecho completamente de luz. Esta caída sobre asfalto es un buen truco y el diseño es muy bueno. © ULI SONNTAG / VW

El tablero que te gusta en un castillo de hadas

Mi trabajo, sin embargo, es la mesa portátil. Pudo haber sido la inspiración para el rey bávaro Luis, que había erigido tal parte en el castillo de cuento de hadas de Neuschwanstein. estas teclado Se puede mover entre asientos según sea necesario. Presión suave como en un avión: dos mesas fuera del olvido. Déle la vuelta, coloque una taza de café en el portavasos y podrá trabajar en la computadora o preparar un refrigerio. Solución muy inteligente. Si lo desea, puede solicitar una segunda consola en el comercio de accesorios. Aquí también el manejo es sencillo. Coloque una mesa en la barandilla y la otra fila de asientos tiene una ventaja práctica. Hay cuatro puertos USB en la parte posterior para que los dispositivos digitales de los niños siempre tengan la alimentación adecuada. Hablando de mi trabajo: gracias a la ingeniería del automóvil, eso ahora también cabina. Dos pantallas, casi ningún botón – Saludos desde Golf 8 y otros. El proceso tiene sentido, incluso sin examinar en profundidad las instrucciones de funcionamiento. Así como con los vehículos asistentes escuela politécnica promoción. Puede tener hasta 25 de ellos, desde autoconducción hasta advertencias de salida y asistentes en las curvas. encima un coche comunicar T7 Además, con otros automóviles, y por lo tanto, no solo reconoce los atascos de tráfico de antemano, sino que también reconoce las posibles fuentes de peligro.

Enérgico es el nombre de este equipo, que hace que el nuevo VW Bulli parezca aún más significativo. Adecuado para propulsión híbrida nueva. © ULI SONNTAG / VW

También interesante: El nuevo Mercedes Clase C en la prueba: así se conduce el diésel eléctrico

Nuestra conclusión sobre el nuevo Volkswagen Bulli

Uno debe estar en el viejo T6 ¿Retroceder o conseguir un nuevo Bulli? No es fácil responder a esta pregunta y, por supuesto, depende completamente de las necesidades de este autobús. Como camioneta familiar, es nuevo T7 no ganar. Puede haber una o dos limitaciones, por ejemplo, en términos de tamaño del maletero, pero en general Bulli está dando un salto tecnológico hacia el futuro. Cualquiera que necesite un caballo de trabajo fuerte no puede evitar los toros de un vehículo comercial. El nuevo T7 pesa solo 1,6 toneladas como híbrido y solo 2 toneladas como motor de gasolina en comparación con las 2,5 toneladas de su predecesor. Los entusiastas del invierno también deberían apegarse al modelo anterior, la tracción total no está (todavía) disponible en el nuevo autobús. La gran pregunta sigue siendo si una unidad híbrida es la solución definitiva. Pero si puede esperar con su compra, ciertamente no es muy recomendable que primero mire las capacidades de la identificación eléctrica completa. Nuestra conclusión: el mundo de los toros se ha vuelto más grande y complejo. Pero hay para todos los gustos.

Volkswagen Multivan 1.4L Híbrido (Corto)

Combustión: motor de gasolina turboalimentado de 4 cilindros

Desplazamiento: 1395 cc

Potencia máxima: 110 kW (150 CV) a 5.000 a 6.500 rpm

Par máximo: 250 Nm a 1550 a 3500 rpm

Motor electrónico (en caja de cambios): 85 kW (116 CV)

Par máximo: 330 Nm

Autonomía eléctrica: 46-50 km

Potencia del sistema: 160 kW (218 CV)

Par del sistema: 350 Nm

Baterías (netas): 10,4 kW

Tiempo de carga: 5 horas (CA, 2,3 kW), 3 horas y 40 minutos (CA, 3,5 kW)

Conducción: transmisión de doble embrague de seis velocidades, delantera

Aceleración de 0 a 100 km / h: 11,4 s

Velocidad máxima: 190 km / h

Consumo de combustible: 1,7 l / 100 km

Consumo de energía: 14,6 kWh / 100 km

Emisiones de CO2 combinadas: 34 g / km

Largo / ancho / alto: 4.97 x 1.94 x 1.90 metros

Peso tara / tolerancia: 2120/630 kg

Carga útil del remolque: 1600 kg

Volumen del maletero: 469 (techo alto hasta la tercera fila de asientos) – 1844 (hasta la segunda fila de asientos) 3672 (hasta la primera fila de asientos)

Precio: de 57173 a 55 euros READ Mensajes de voz desde el habitáculo: ¡No me toques, soy Tesla!

Rudolf Bogle * tz. Esta es una muestra de IPPEN.MEDIA