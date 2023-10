NDR celebra al rapero Disarstar, que odia a los judíos, que canta ‘Muerte a los sionistas’ y ‘Venganza por Gaza’ | Política

¡Propaganda radical contra el régimen y de odio a los judíos a través de nuestras tarifas de licencia de televisión!

En un artículo sobre el rapero de Hamburgo Disarstar, NDR transmite letras incendiarias sin cortes, ¡y lo celebra por ello! El rapero también es conocido por hacer declaraciones antisemitas en sus canciones (“Muerte a los sionistas”, “A la mierda el Mossad”, “Venganza por las víctimas de la Franja de Gaza”).

Contribución NDR (también disponible en Mediateca The Station) comienza con la escena del concierto. La multitud aplaude las palabras del rapero, que grita: “Expulsad a los miembros del FDP, colocad a los fascistas en el campo para tiempos mejores”. El rapero también grita “confiscar Springer” y BILD también es propiedad de Axel Springer Verlag.

“desalojo”? ¿”En el almacén”?

En lugar de centrarse en el discurso de odio de estas letras, la voz en off dice: “Disarstar: este es un rapero que piensa en cuestiones sociales”. Además: “Quiere que a todos en la sociedad les vaya bien”.

NDR: El rapero tiene un “corazón social”

Es un “niño de clase media” que ha pasado por “momentos difíciles”, “incluida una sentencia suspendida”. Para él, esto fue “una experiencia que despertó su corazón social”.

Luego el propio rapero da su opinión, subrayando que es un extremista: “Ha llegado la hora del extremismo, esto es lo único que puede sacar el carro del barro”. Sin embargo, el Informe de Desarrollo Nacional sólo habla de “compromiso social” con connotaciones positivas.

“El hip-hop de Hamburgo como crítica al sistema” es lo que la NDR llama la incitación de “Disarstar”. Imagen: Biblioteca multimedia NDR

Colocó arcos de metal en lugares públicos “para que las personas sin hogar puedan volver a tumbarse allí”. NDR describe el proceso como “una operación de arquitectura contra las personas sin hogar” y el rapero explica: “Las personas que crean algo como esto, odian a la gente. Son misántropos”.

El informe de NDR muestra cómo Disarstar cortó arcos metálicos de la ciudad de Hamburgo, lo que le permite hablar del “odio hacia los humanos” que los instalaron. Imagen: Biblioteca multimedia NDR

¿Quién es Desarstar?

En un antiguo clip de Disarstar, se muestra una bandera estadounidense en llamas. Rap de Disarstar: “Muerte a los sionistas, libertad por encima del dinero, ¿cuándo despertarás finalmente, mundo occidental?”

En la misma canción (“Free World”/2011) también canta la letra “Revenge for Gaza” y “It’ll be over Soon, it’ll hit you like a plane on over skyscrapers”, una aparente celebración del islamismo. ataques a Gaza. 11 de septiembre de 2001.

“Muerte a los sionistas”, dice un antiguo clip de la película “Disarstar” mientras se muestra una bandera estadounidense en llamas. Foto de : S

La NDR elogia la “música con preguntas incómodas”

La contribución del NDR no aborda este tema. En cambio, la voz en off dice: “Está bien, Disarstar ha ganado muchos fans con esto”. Luego, algunos de esos fanáticos expresaron su opinión y elogiaron al rapero por sus opiniones políticas.

“Me encanta L. También creo que sus declaraciones políticas son muy buenas”, dice un seguidor. Aborda “cuestiones sociopolíticas” que, según otros, son “muy importantes”, aunque sean incendiarias.

“Disarstar – No es rap gordo, sino música con preguntas incómodas. “El hip-hop de Hamburgo como crítica al sistema”, resume al final la voz en off de la NDR.

¿Por qué estos informes positivos sobre el rapero que odia? Una portavoz de BILD se puso en contacto y confirmó lo siguiente: Los clips de texto antisemitas de Disarstar tienen más de 11 años y la canción en la que aparecen no forma parte de su programa actual. La NDR no difundió los clips en su informe, y esta impresión se creó cuando se creó la crítica cuenta de Twitter de la ÖRR, “ÖRR Blog”. El informe de NDR fue exclusivamente sobre el nuevo álbum de Disarstar. Los textos contenidos en él son “provocadores pero cubiertos de libertad artística”.