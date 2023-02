Netflix: sonido 3D para sistemas estéreo solo en la suscripción premium

Netflix ha anunciado que la funcionalidad de audio 3D solo estará disponible para los usuarios de su suscripción premium más cara. 3D Audio simula audio espacial en cualquier dispositivo con altavoces estéreo o auriculares. Esto funciona con dispositivos selectos, como teléfonos celulares o directamente en el televisor.

Netflix introdujo la funcionalidad el verano pasado, en ese momento sin restricciones de suscripción. En el futuro, solo los miembros de nivel de suscripción premium podrán escuchar audio en 3D. Según Netflix, el audio 3D funciona con más de 700 películas y series en el servicio de transmisión, incluidas Stranger Things, The Watcher, Wednesday y Glass Onion: A Knives Out Mystery. El próximo contenido de Netflix como You and Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun y Tour de France también incluirá audio en 3D. Los usuarios con una suscripción premium no tienen que activar la tecnología por separado: siempre que la configuración de sonido envolvente no esté activada, el audio 3D se activa automáticamente para el contenido compatible.

Netflix lanza video beta

propiedad sonido 3D, a veces denominado por Netflix como Spatial Audio, simula audio espacial en altavoces estéreo. El sonido 3D es independiente de las verdaderas tecnologías de sonido envolvente. Entonces, si posee un sistema de sonido envolvente, generalmente no se beneficiará del sonido 3D. Netflix escribe que el contenido que reproduce audio en 3D recibirá un nuevo logotipo en el futuro. Para ver todo el contenido compatible, puede ingresar “sonido 3D” en la búsqueda de Netflix. El coste de una suscripción premium a Netflix es de 18 euros al mes.

Netflix está mostrando los beneficios del audio 3D con un nuevo video de YouTube que presenta escenas de la temporada 4 de 6 Underground y Stranger Things. Los aviones que vuelan cerca del área y los sonidos del área deben mostrarse de manera más direccional que la versión estéreo tradicional. Netflix desarrolló sonido 3D con el audiólogo Sennheiser.





Actualmente, Netflix se está preparando para limitar el uso compartido de cuentas a gran escala. Aparentemente, el requisito de inicio de sesión debe implementarse: los dispositivos que no inician sesión regularmente en la red doméstica pueden ser bloqueados por Netflix en el futuro.



